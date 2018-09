Le Forem lance un "site de rencontre" pour l'emploi

Isabelle Libert est directrice des ressources humaines chez un grossiste en fruits et légumes de Charleroi. Pour elle, l'outil a un avantage certain: "On n'a pas le côté désagréable d'une annonce, où on se retrouve avec 200 CV à éplucher et où, au final, ni les candidats qui ont postulé ne sont satisfaits, car on peut passer à coté d'eux vu la masse d'informations, ni l'entreprise qui passe beaucoup de temps à éplucher les CV qui sont arrivés."

L'outil "Mon profil" a été lancé en juin par le Forem. Le principe est simple: le demandeur d'emploi répond à des questions pour décrire le plus précisément possible son profil et ses attentes, de son côté l'employeur fait de même pour décrire le candidat qu'il recherche pour un poste à pourvoir dans son entreprise.

En emploi trouvé en 4 jours

Si cette responsable des ressources humaines est satisfaite, dans son entreprise, elle n'est pas la seule. Au milieu des fruits et légumes, Grazielle Donatello s'active au nettoyage des locaux. Il y a deux mois, elle était encore sans emploi. Lorsque le Forem lui a proposé d'utiliser l'outil "Mon profil", elle n'imaginait pas que les choses iraient si vite: "Je me suis connectée et j'ai encodé mon expérience professionnelle, mon parcours scolaire, dis si j'avais le permis, une voiture, bref, toutes les données de base qu'il y a sur un CV. Et ça a marché. Quatre jours après, j'ai été appelée par la société pour un entretien téléphonique. Une heure après on m'a demandé de venir et le lendemain, je commençais à travailler."

En place depuis le mois de juin, le système "Mon profil" fait l'objet d'une campagne de promotion du Forem, notamment auprès des jeunes qu'il cible plus particulièrement. Pour Thierry Ney, le porte-parole du Forem, le succès est au rendez-vous: "Aujourd'hui, il y a plus de 13.000 profils déjà disponibles pour les entreprises qui recherchent de nouveaux collaborateurs. Ces deux dernières semaines, plus de 650 entreprises ont effectué des recherches via ce nouvel outil, donc ça fait plus de 280 recherches par jours."

L'outil ne comprenant pas de système de suivi, impossible de savoir combien de match ont débouché sur un rancard et plus si affinités. En tout cas, pour Graziella l'expérience commence plutôt bien puisqu'elle le répète: pas question d'histoire sans lendemain, elle se sent prête à s'engager sur le long terme.