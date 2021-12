"Le fond de la désobéissance civique, c’est de rappeler l’esprit des lois", estime Françoise Tulkens

Des acteurs du monde culturel ont introduit une action en justice contre l’Etat belge et les décisions prises en Comité de concertation concernant la fermeture des cinémas et salles de spectacle. Un recours en suspension a été déposé au Conseil d’Etat par la Ligue des droits humains.

Interrogée sur La Première, la juriste Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme, estime que l’on "vit dans une situation quand même très paradoxale. J’ai rarement vu une rupture de confiance aussi forte et aussi sensible que ce qui s’est passé en ce qui concerne la culture. Je trouve donc que la Ligue des droits humains a raison d’introduire une action en justice. Il s’agit de veiller à ce que des juges indépendants, des juges qui sont tout à fait impartiaux, puissent effectivement voir si cette restriction est nécessaire dans une société démocratique — excusez-moi de répéter ce que disent tout simplement la Convention des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’Homme — et si elle est proportionnée, c’est-à-dire efficace, au but poursuivi." C’est toujours ça qu’il faut appliquer. J’ai un peu l’impression de me répéter parce qu’on le dit depuis des mois et des mois et des mois. Bien sûr qu’il y a des restrictions possibles dans les droits et libertés, mais il faut qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique, celle où nous vivons, et où j’espère qu’on vivra encore longtemps, et proportionnées, c’est-à-dire qu’elles vont répondre au but poursuivi".

Il n’y a pas d’intérêts qui valent plus que d’autres

"Il n’y a pas d’intérêts qui valent plus que d’autres. Non, parce que le droit à la santé est aussi un droit, comme le droit culturel, qui est dans notre Constitution. Et n’oublions pas l’article 23 : tout le monde a le droit de vivre dans la dignité humaine, à la santé et à un épanouissement culturel. Il faut faire un équilibre entre ces droits. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces droits, il faut faire un équilibre et c’est évidemment ça qu’on ne voit pour l’instant pas dans cette mesure. Moi, je me place comme le citoyen, et le citoyen a besoin de savoir pourquoi maintenant. En ce qui concerne la culture, qui a quand même fait des efforts importants, cette mesure est justifiée par rapport à d’autres choses. Il faut donc soumettre ça à un débat démocratique" poursuit-elle.

Il faut comprendre les mesures pour adhérer, selon Françoise Tulkens, "c’est essentiel. Vous comme moi, si ce n’est pas la force qui nous fait agir, c’est la persuasion. Quand on est convaincu, on le fait. C’est fondamental en démocratie, c’est vraiment fondamental. Je comprends donc très bien que la Ligue des droits humains tente maintenant de ramener le gouvernement, c’est-à-dire l’État de droit, c’est-à-dire la justice, à ses promesses, et ses promesses sont d’assurer un équilibre entre des valeurs qui se doivent un respect mutuel".