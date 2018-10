Le fédéral veut soutenir le fact-checking contre les "fake news"

Petite surprise sortie du chapeau de Charles Michel, à la fin de sa déclaration de politique générale : "Chaque jour, il y a un nouveau buzz. Trop souvent, nous tombons dans le panneau des fake news, sans toujours vérifier si les faits sont exacts. La démocratie est la responsabilité de tous. Le fact checking est essentiel dans une société basée sur des valeurs et des libertés. Et nous tenons à ces valeurs et à ces libertés. Le gouvernement va donc soutenir un fonds qui viendra en soutien au fact-checking."

Le fact-checking, qu'est-ce donc ? C'est une pratique initialement américaine de mise en scène de la vérification de l'information. Popularisé par le prix Pulitzer reçu, en 2009, par Politifact, un site américain de fact-checking, le fact-checking a traversé l'Atlantique, pour essaimer, entre autres, en France. Chez nous, la pratique est beaucoup moins répandue : en 2012, lors du dernier scrutin communal, la RTBF, pionnière, avait lancé une séquence, qui s'est prolongé, de temps à autre, jusque 2015. L'hebdomadaire Le Vif en disposait d'une, arrêtée elle-aussi, L'Echo également, mais de façon bien plus sporadique. Plus récemment, la RTBF, grâce à un soutien européen, a lancé "Check point", jusqu'en juin dernier.

Populistes visés

Le fact-checking prend du temps, demande beaucoup de travail, et son impact n'est pas vraiment à la hauteur du travail déployé - hors microcosme politico-médiatique - ce qui explique, la plupart du temps, l'arrêt de ces séquences.

Aujourd'hui, les "fake news" (ou "infox" en français) sont partout ... et font peur aux politiques, de tous bords. En juillet dernier, un rapport du "groupe d'experts belge sur les fausses informations et la désinformation" estimait qu'un "financement d'initiatives visant à promouvoir un journalisme de qualité est donc important." A l'initiative de ce rapport, le ministre de l'Agenda numérique, l'Open VLD Alexander de Croo. Et c'est le libéral qui est à la manœuvre dans l'établissement de ce fonds : "Ce ne sont pas les autorités qui doivent se prononcer sur la véracité de l’information. Mais ce que nous devons faire c’est 'armer' les citoyens pour qu’ils soient en mesure de décider eux-mêmes ce qu’est une information précise et ce qui relève de la fiction totale. Au travers de ce nouveau fonds, nous voulons encourager les initiatives qui fournissent aux citoyens des outils pour démasquer la désinformation." Dans le viseur, bien entendu, les élections de mai 2019. Le ministre évoque les "propagandistes étrangers", mais nul doute que sont surtout visés les populistes.