Le fédéral injecte 25 millions d’euros supplémentaires au profit des zones de secours

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a annoncé mardi en commission de la Chambre qu’un montant de 25 millions d’euros était prévu dans le budget 2021 au bénéfice des zones de secours.

Les subventions aux zones de secours et au service d’incendie de Bruxelles-Capitale feront l’objet d’une augmentation structurelle durant toute la législature. Pour 2021, cette augmentation s’élèvera à 25 millions d’euros.

Le montant total des dotations fédérales aux zones de secours passera ainsi de 152,063 millions d’euros à 177,063 millions, soit une augmentation de plus de 16%.

"Cette augmentation reflète la volonté exprimée dans l’accord de gouvernement de tendre vers un financement équilibré des services incendies entre le fédéral et les pouvoirs locaux", a salué le député PS Eric Thiébaut dans un communiqué. "Dans le cas de la zone de secours Hainaut Centre que je préside, la dotation fédérale actuelle est de 7.874.045 euros alors que les communes et la province de Hainaut contribuent ensemble à concurrence de 31.513.345 euros. On est encore loin du financement paritaire 50/50 expressément prévu par la loi du 15 mai 2007 réformant la sécurité civile", a-t-il cependant relevé.