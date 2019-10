Le duo Demotte-Bourgeois est arrivé au Palais

C’était le scénario le plus probable, un membre du PS et un membre de la N-VA chargés d’une mission par le Roi pour avancer dans la formation d’un futur gouvernement fédéral. Le casting se confirmer puisque ce matin, à 9h30, Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) ont franchi les grilles du Palais royal. A eux de prendre le relais des informateurs Johan Vande Lanotte et Didier Reynders, dont la mission a pris fin hier.

Quelle sera la nature exacte de leur mission, difficile à dire pour l’instant. Il faudra attendre la fin de cette rencontre avec le Roi pour le savoir. Les deux hommes feront une déclaration à leur sortie du Palais