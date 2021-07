Le député flamand Lorin Parys (N-VA) réclame une enquête sur les différences de mortalité Covid entre Régions

Le député flamand N-VA Lorin Parys a récolté les chiffres de mortalité des patients Covid hospitalisés en Belgique et constaté de fortes disparités régionales. Il réclame une enquête indépendante "".

Ces chiffres portent sur la période de mars 2020 au 15 juin 2021. Selon lui, ils montrent notamment qu'en Flandre, 16,5% des patients hospitalisés sont décédés, pour 20,4% en Wallonie et 18,8% à Bruxelles. Pour les patients qui ont abouti en soins intensifs, le taux de mortalité était de 30,6% en Flandre, 39,6% à Bruxelles et 40,9% en Wallonie. Et pour les patients en soins intensifs qui ont dû être intubés, les taux sont respectivement de 46,6%, 55,4% et 53,3%.

En raison de la multiplicité des facteurs qui concourent (le degré de contamination d'une région, l'âge de la population, son état plus ou moins à risque, etc.), ces chiffres doivent être pris avec précaution, "mais les différences entre régions et entre hôpitaux sont trop fortes" pour ne pas analyser le phénomène, selon Lorin Parys.