Ce vendredi 29 octobre, nouvelle séance au Parlement wallon de la commission d’enquête parlementaire "chargée d’examiner les causes et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 en Wallonie", comme tous les vendredis.

Au menu du jour : la suite du défilé des bourgmestres des communes touchées par la catastrophe de l’été. Ont déjà été entendus les maïeurs d’Eupen, Limbourg, Verviers et Theux.

Aujourd’hui sont attendus : Daniel Bacquelaine, bourgmestre (MR) de Chaudfontaine ; Michel Legrand, Bourgmestre faisant fonction de Pepinster (du 10 au 14 juillet 2021) et Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster ; Fabien Beltran, Bourgmestre (PS) de Trooz.

Premier auditionné donc Daniel Bacquelaine pour la commune de Chaudfontaine ; il est revenu lui aussi dans un exposé introductif sur les journées du 13 au 15 juillet, les "précipitations anormales", la montée inexorable des eaux dans les caves puis les rues, le manque de matériel des pompiers locaux, des personnes coincées durant des heures dans leurs habitations, le plan d’urgence communale déclenchée le 14 juillet à 10 heures, 3 heures après une phase d’alerte sur la Vesdre – sans qu’il se soit trouvé, insiste-t-il, une annonce de pré-alerte, et une phase de pré-alerte sur l’Ourthe venue trop tard cette fois. Et un bilan final lors de "cette véritable destruction de territoire" de 4 habitants décédés, 1871 habitations sinistrées (1686 sur la Vesdre, 185 sur l’Ourthe), 3794 personnes sinistrées, des milliers d’habitations privées d’électricité, 1159 personnes évacuées vers des centres d’accueil à Beaufays, Fléron, Olne ou Beyne Heusay. Daniel Bacquelaine qui a aussi longuement évoqué la nécessaire phase de reconstruction depuis et l’aide aux sinistrés qui continue, avec la distribution de dons, de repas avec la Croix-Rouge et le relogement en cours.

Un manque de "culture du sauvetage"

C’est ce qu’a aussi pointé en réponse aux questions des députés le bourgmestre de Chaudfontaine : des bateaux de la Défense inadaptés, pas assez puissants face aux courants et un manque global de moyens. "On a bien vu des militaires et quelques camions. Et j’ai entendu le bon sens populaire auprès de certains sinistrés, me disant 'Ils ne sont pas des milliers à l’armée ? Où sont-ils ?'. Il y a eu en effet une grande incompréhension dans l’engagement des moyens, une sous-estimation de l’ampleur de la situation. Je ne connais pas bien le matériel de l'armée mais ce n'était manifestement pas en proportion avec la réalité du terrain".

"Je ne pense pas qu’il faut attendre qu’on nous dise ce que l’on doit faire dans ce genre de crise. Le bourgmestre, qui n’est pas seul, à un moment c’est tout de même à lui de décider, même s’il n’a pas reçu d’ordres venus d’ailleurs. Il y a une part de rationnel, une part d’intuitif… C’est quand j’ai vu la vitesse du flux de la Vesdre, non comparable aux inondations précédentes, que j’ai décidé les premières évacuations tellement la rivière me semblait menaçante".

A noter que la prochaine séance de la commission est déjà programmée après le congé de Toussaint au 12 novembre, avec les auditions prévues des représentants de Liège, Esneux et Rochefort.