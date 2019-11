Le déficit public belge sera en forte augmentation prévoit la Commission européenne

La Commission européenne a prédit ce jeudi un déficit public belge en forte augmentation dans les trois prochaines années, plongeant – à politique inchangée – à 1,7% cette année, 2,3% en 2020 et 2,6% du Produit intérieur brut (PIB) en 2021.

La Belgique, mauvais élève de l’UE

Au printemps, alors que le gouvernement fédéral était déjà en affaires courantes depuis quatre mois, la Commission chiffrait encore ce déficit des finances publiques à 1,3% du produit intérieur brut (PIB), venant de 0,7% l’an dernier. En creusant son déficit, la Belgique fait ainsi figure de mauvaise élève de la classe européenne, alors que la moyenne dans la zone euro est relativement stable (0,7% en 2019, 0,8% l’an prochain et 1% en 2020).

Ces prévisions sont faites à politique inchangée, c’est-à-dire en partant du principe que la situation politique actuelle se prolonge. Si l’on considère les prévisions pour 2021, seules l’Italie (2,7%) et la Roumanie (6,1%) feraient moins bien.

►►► Lire aussi : L’Italie est-elle la bombe à retardement de la Zone euro ?

Pour cette année, ce sont la France (3,1%) et la Roumanie (3,6%) qui dépasseraient la barre des 3%. La croissance belge, quant à elle, serait particulièrement stable mais également faible : 1,1% cette année, 1% en 2020 et de même en 2021. Ces trois dernières années, elle était de 1,5%, 2% et 1,5%.