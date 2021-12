Le décret wallon pour un impôt plus juste voté au Parlement wallon : voici pourquoi il a créé autant de tensions

Il minimise les faits qui ont agité les pages politiques de tous les quotidiens cette semaine : "Les députés MR ont eu un certain nombre d’interrogations et ont demandé des éléments complémentaires car certains points nous inquiètent dans une matière qui est très technique. Il a été considéré qu’il fallait un report pour pouvoir examiner tout cela" explique Jean-Paul Wahl. "C’est une procédure courante et ce n’est pas la première fois que ça arrive. Dans les deux derniers mois, il est arrivé au moins à deux reprises qu’un texte soit reporté ou discuté alors qu’il arrive au niveau du parlement pour un vote." Il dément également toute implication de Georges-Louis Bouchez.

Le gouvernement wallon, qui a déjà approuvé le projet de décret à trois reprises (dont la première fois en avril 2021), décide pour sa part de le renvoyer, sans modification, devant le parlement. On est alors jeudi et ça tombe bien: une nouvelle réunion de la commission du Budget - prolongation de celle de lundi - est déjà convoquée pour ce vendredi.

C'est assez inédit: le PS et Ecolo défendent le ministre libéral et pour la première fois, le président du MR Georges-Louis Bouchez s'immisce dans un dossier régional.

Face à cette menace de démission, les langues se délient. Il paraîtrait que le président du MR, Georges-Louis Bouchez se soit mobilisé pour intervenir. Selon le président et les députés bleus, le texte s'attaquerait trop à la classe moyenne (comprenez: l'électorat du MR) sans que le PS et Ecolo n'offrent une contrepartie, analysait Bertrand Henne dans une chronique .

Si on parle beaucoup de ce projet de décret, c'est qu'il est passé à trois reprises au gouvernement et qu'il a suscité beaucoup de tensions, notamment au sein du MR, parti dont le ministre Crucke fait partie. D'ailleurs, ce vendredi matin, en prévision du vote, le chef de groupe MR au Parlement wallon Jean-Paul Wahl venait calmer le jeu dans Matin Première, confirmant que la dernière version du décret " satisfait les parlementaires du groupe MR".

"Dire que le texte mérite une relecture supplémentaire c'est faire injure au Conseil d'Etat"

En début d'après-midi, Jean-Luc Crucke défend son texte face aux députés : "Ce décret est le premier d'une série de trois textes qui visent à moderniser et à préparer la législation wallonne aux défis que représentent l'économie actuelle et les futures reprises d'impôts ou de service de l'impôt. Il permet d'envoyer un signal fort: les comportements déviants ne peuvent être tolérés."

Il balaie ensuite les inquiétudes sur la sécurité juridique du texte, avancées par le MR et le cdH.

Mais la pique à l'égard de ceux qui ont remis en question le décret est bel et bien là, comme le sous-entendent ces mots du ministre: "Je conteste le fait que ce texte aurait mérité une relecture supplémentaire. C'est faire injure au Conseil d'Etat, au Conseil de la fiscalité et des finances wallon et à l'Inspection des finances", cette dernière ayant jugé le projet de décret "très complet, très longuement et complètement argumenté, et répondant parfaitement à son objectif d'assurer le concept d'impôt juste".