Le CST wallon devrait entrer en vigueur "entre le 15 octobre et le 1er novembre" selon Christie Morreale

La campagne d’administration de la troisième dose pour les Wallons de plus de 65 ans vient de démarrer. Se limitera-t-elle aux seniors ? Quand le Covid Safe Ticket (CST) sera-t-il appliqué en Wallonie ? La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS) répond à ces questions dans Matin Première.

En France, la troisième dose est recommandée pour le personnel des soins de santé, est-ce que ce sera le cas en Wallonie ? "Pour le moment, le Conseil supérieur de la santé nous a suggéré seulement de le faire pour les plus de 65 ans. Elle vient néanmoins de rendre un avis disant qu’il est possible de vacciner l’ensemble des personnes de plus de 18 ans, six mois après pour la deuxième injection", répond la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Un Covid Safe Ticket pour 3 mois

Le gouvernement avait annoncé précédemment que le pass sanitaire entrerait en vigueur mi-octobre, mais la date précise n’a pas encore été fixée, constate Christie Morreale : "On attend l’avis du Conseil d’État qui devait tomber hier en matière de protection des données. On n’est plus dans les pouvoirs spéciaux, donc on doit respecter la législation. Quand on aura leur retour, on le mettra au plus vite au Parlement pour le soumettre au vote."

La ministre socialiste estime qu’il n’y a pas d’urgence particulière étant donné que 82% des Wallons adultes ont été vaccinés. Elle ajoute que le CST durera trois mois et devrait entrer en vigueur entre le 15 octobre et le 1er novembre.

Elle justifie l’application d’un pass sanitaire en Wallonie : "On a des prédictions mathématiques qui disent qu’il y aurait un pic de contaminations en novembre et l’idée c’est d’éviter une saturation dans les hôpitaux pour protéger les gens dans les prochaines semaines."

En 10 jours, 1% de vaccinés en plus

Certaines maisons de repos ou des hôpitaux demandent déjà le CST, constate la ministre : " S’il n’y a pas de base légale, ça ne veut pas dire que c’est illégal. "

Comme dans autres pays européens, l’annonce de l’introduction d’un pass sanitaire entraîne une hausse dans la vaccination : "En 10 jours, on a gagné 1% de personnes vaccinées, on a à peu près doublé le nombre de personnes inscrites. On est toujours environ à un tiers/50% de personnes en plus qui s’inscrivent par rapport à avant l’annonce du CST", se réjouit Christie Morreale.

Elle explique aussi qu’on s’attend à une nouvelle hausse des vaccinations juste après l’introduction du pass sanitaire, comme ce fût le cas en France.

Alors que les chiffres de contamination au coronavirus sont plus élevés en province de Liège, la ministre socialiste n’est pas en faveur de mesures spécifiques au niveau de la province "Nous allons prendre des mesures, mais cela n’a pas de sens d’appliquer le CST à l’échelle d’une province."