"Le CST ne permet certainement pas de faire n’importe quoi" insiste Frédérique Jacobs, infectiologue à Erasme

Un nouveau comité de concertation est programmé pour le vendredi 19 novembre. Il s’agira de faire le point sur la situation sanitaire, alors qu’une quatrième vague de la pandémie de Covid-19 touche la Belgique. Alors comment lutter efficacement contre le virus ? Faut-il s’attendre un durcissement des mesures ? QR l’actu fait le point avec Frédérique Jacobs, cheffe du service infectiologie à l’hôpital Erasme et Arnaud Bruyneel, infirmier et doctorant en santé publique à l’ULB.

Faut-il s’affoler à la vue des chiffres ?

Pour Frédérique Jacobs, même s’il est vrai que la courbe des contaminations se tasse légèrement, il faut rester vigilant. "Nous sortons d’une semaine de congé pour les enfants mais aussi pour bon nombre d’adultes, cela explique donc ce phénomène. Je reste pour ma part très prudente. Je pense qu’il faudra voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent".

Par ailleurs, la situation dans les hôpitaux est loin d’être un simple comme le confirme Arnaud Bruyneel, infirmier aux soins intensifs. " Il y a des lits hospitaliers ou en soins intensifs qui sont fermés dans quasiment tous les hôpitaux et c’est particulièrement difficile à gérer au quotidien. Par exemple, dans mon unité, la semaine dernière, nous avons dû annuler 4 chirurgies cardiaques. A cause des patients covid, nous avons dû fermer des lits, et ces patients qui ne se font pas opérer du cœur, ils ont des risques de complications cardiaques sévères".

Des mesures plus dures ?

Le comité de concertation va-t-il durcir les mesures ? Pour la cheffe du service infectiologie de l’hôpital Erasme, il ne faut pas spécialement aller vers des mesures plus dures mais simplement correctement les appliquer. "On constate que beaucoup de gens ne mettent plus le masque, ne se lavent les mains sans parler de l’aération insuffisante. Je ne pense pas du tout qu’il soit nécessaire de revenir à un confinement ou à des fermetures de secteurs".

Frédérique Jacobs insiste toutefois sur l’importance des gestes barrières même pour ceux qui bénéficient du CST "Le covid safe ticket ne doit pas être synonyme d’un laisser-aller. Quand vous êtes dans un grand groupe, il faut penser aux masques et aux gestes barrières. Le CST n’est pas la mesure absolue qui permet de faire n’importe quoi".

Tensions entre vaccinés et non-vaccinés

Il y a de plus en plus un clivage entre vaccinés et non-vaccinés. Avec certains vaccinés qui estiment que si la situation sanitaire se dégrade, c’est en grande partie dû aux réfractaires du vaccin. Frédérique Jacobs précise que l’on constate clairement deux populations dans les hôpitaux. "Vous avez des patients qui répondent moins bien à la vaccination parce qu’ils sont plus âgés, qu'ils ont davantage de comorbidités ou qu'ils sont immunodéprimés. Et la deuxième partie des patients sont plus jeunes avec moins de facteurs de risque, et il est évident que dans leurs cas, le vaccin aurait pu éviter l’hospitalisation".

Pour Arnaud Bruyneel, il faut arrêter de culpabiliser les non-vaccinés. C’est d’ailleurs ce que disent les psychologues et sociologues. "La communication sur la vaccination est très compliquée d’autant que nous sommes juste à côté de la France avec une grosse communauté d’antivax. Je pense que l’agressivité envers les antivax ne résout rien. Néanmoins, quand je soigne des patients non vaccinés et que je les vois décéder, je suis assez frustré. Et il m’arrive d’avoir des mots durs vis-à-vis d’eux. Ce n’est clairement pas évident".

Et les chiffres concernant les hospitalisations en cas de vaccination ou de non-vaccination sont éloquents comme le rappelle Arnaud Bruyneel : "La dernière étude de Sciensano révèle que le risque d’hospitalisations pour les personnes de 18 à 65 ans est 14 fois plus faible pour les personnes vaccinées. Pour les personnes plus âgées, le risque d’hospitalisation est plus élevé mais ce risque reste tout de même 4 fois plus faible là encore pour les personnes vaccinées".