Le cri d'une directrice d'athénée à Bruxelles : "Les élèves ont vraiment besoin d'aide"

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le congé de carnaval ne sera pas prolongé d’une semaine, comme en Flandre, avec un enseignement à distance, pour être plus précis. Comment les directions d’établissements accueillent cette nouvelle, prise jeudi par les services et la ministre Caroline Désir (PS) ? Une bonne décision, estime par exemple Caroline Pisonier, directrice de l’Athénée Jean Absil à Etterbeek, en Région bruxelloise. Elle était ce vendredi l’invité de Matin Première.

Depuis qu’on est passé en code rouge, ça se passe très bien

Jean Absil a fermé ses portes, fin octobre, après plusieurs cas d’infection au coronavirus en son sein. "La semaine supplémentaire qu’on a eue aux mois d’octobre et novembre a été bénéfique parce qu’elle a permis de redescendre le taux de contamination. Depuis qu’on est passé en code rouge, ça se passe très bien. Il y a des contaminations, mais qui sont légères et qui sont dues au contexte familial. Ce sont donc des contaminations en privé. Pour l’instant, il n’y a pas de contaminations au sein de l’établissement scolaire, ni entre élèves, ni entre enseignants, ni entre élèves et enseignants."

A Jean Absil, les élèves ont travaillé une semaine sur deux, sur un modèle testé en mai, lors du premier déconfinement. Mais celui-ci a connu des failles. "On travaillait des semaines qui allaient du jeudi au jeudi, donc les élèves venaient une semaine en présentiel du jeudi au mercredi et étaient en distanciel du jeudi au mercredi, en alternant les groupes. Maintenant, on s’est rendu compte que ça créait quand même une certaine détresse chez les enfants — on en parle beaucoup aujourd’hui — et on s’est rendu compte qu’il y avait un décrochage et que les enfants n’adhéraient plus du tout au système de vidéoconférence ou de travail à distance. On a donc pris la décision de changer le système et de faire venir des enfants à l’école tous les jours." Tous les jours, en demi-journée.

Qu’un enfant puisse voir un autre enfant ou un adulte, c’est important

Résultat : le lien se recrée. "Ça permet déjà d’avoir un lien et de voir des gens. Rien que ça, rien que le fait qu’un enfant puisse voir un autre enfant ou un adulte, quelqu’un qui sort du modèle familial, c’est déjà important. Ça l’est pour nous aussi, donc pour les enfants, c’est encore mieux."

Les élèves sourient, aujourd’hui, confie la responsable. "C’est vraiment difficile pour eux. Il faut bien se rendre compte que c’est déjà difficile pour nous, en tant qu’adultes qui sommes raisonnables et raisonnés, donc pour les enfants et les adolescents qui sont en construction, c’est vraiment terrible."

On a la chance d’avoir des enfants qui nous font confiance

La crise du coronavirus a eu un impact sur la société en général et dans l’enseignement en particulier. Le taux d’absentéisme, tant chez les élèves que les enseignants est en hausse. "On observe les paramètres et l’absentéisme augmente, d’autant plus quand on est en distanciel une semaine sur deux. On ne se rend pas compte que pendant une semaine, les enfants ne sont pas là, même si on essaye à distance de prendre des présences par visioconférence, etc. Mais ça n’est vraiment pas évident. Tandis que le fait de les obliger à venir à l’école tous les jours, à se lever, à se laver, à venir à l’école, il y a un rythme qu’on essaye de remettre en place."

Objectif : éviter à tout prix le décrochage : 15% des élèves entre la troisième et la sixième secondaire concernés, 43% en risque de décrochage, selon des chiffres récents "Oui, c’est ce qu’on constate déjà et les enfants l’expriment aussi. On a la chance d’avoir des enfants qui nous font confiance, qui nous parlent et qui nous disent qu’ils n’y arrivent pas, qu’ils n’arrivent pas à suivre les cours en visio, qu’ils n’arrivent pas à faire le travail demandé par les profs. Ils ont besoin d’aide. Ils ont vraiment besoin d’aide."

Mais attention au sens du mot "décrochage": "Il y a ce que les enfants ressentent, qui sentent une différence par rapport à avant, qui sentent qu’ils n’arrivent pas à travailler régulièrement, à se mettre au travail… Et il y a le vrai décrochage au sens où les enfants ne vont plus à l’école. Il faut donc vraiment faire attention à la définition."

Des élèves hospitalisés

Risque de décrochage, décrochage et parfois des crises plus aiguës qui vont jusqu’à l’hospitalisation reconnaît Caroline Pisonier. A Jean Absil, cinq situations de ce type ont été recensées. "Des hospitalisations, ça existe d’une manière générale. Je dirais que ce qui apparaît à l’école, ce sont des symptômes d’un mal-être, mais qu’on n’arrive pas à gérer, qu’un enfant pourrait gérer ou qu’une famille pourrait gérer d’habitude, et dans ce cas-ci, la famille n’y arrive pas."

Un enfant hospitalisé doit rester scolarisé. "Ça se fait surtout avec l’école à l’hôpital. En fait, quand il y a hospitalisation de longue durée, il y a ce qu’on appelle un enseignement de type 5 qui se met en place, et on travaille avec l’école à l’hôpital à ce moment-là. Il n’y en avait pas autant. Il y en a chaque année, je dirais qu’il y en a deux ou trois chaque année, mais ici il y en a quatre ou cinq, donc on est fois deux, c’est quand même une augmentation significative."

Des enseignants angoissés

Les élèves en souffrance d’un côté. Mais il ne faut pas oublier les enseignants. "C’est difficile pour eux, c’est difficile de devoir à chaque fois se réinventer, de devoir s’adapter à de nouveaux systèmes. La nouvelle organisation que j’ai mise en place a fait polémique. On en a discuté, mais c’est vrai que chez certains enseignants, ça génère une angoisse. On doit encore changer. C’est vraiment compliqué pour eux, parce que je dirais qu’en plus, il n’y a pas de reconnaissance. On critique énormément l’enseignant d’une manière générale, et là on va critiquer parce qu’il n’est pas 100% top en visioconférence ou parce que ce qu’il fait en hybridation, ce n’est pas top. C’est donc vraiment dur pour les enseignants."