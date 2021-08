Le Covid Safe Ticket, possible dès ce 13 août pour l’accès à des événements extérieurs de plus de 1500 personnes

Après des tests concluants lors de certains festivals et concerts, comme Esperanzah à Namur et l’Arena 5 à Bruxelles, le Covid Safe Ticket entre officiellement dans la panoplie des organisateurs d’événements se tenant à l’extérieur et rassemblant plus de 1500 personnes. Un code QR permettra aux détenteurs du sésame d’accéder à l’événement sans port du masque et sans mesures de distanciation. Le Covid Safe Ticket sera, par exemple, utilisé ce week-end au Ronquières Festival.

Qu’est-ce que le Covid Safe Ticket ?

C’est un code QR qui sera lu à l’entrée de l’événement extérieur qui utilise ce système. Le code QR est obtenu après une vaccination complète de plus de 15 jours. Si la couverture vaccinale n’est pas totale, il est possible d’obtenir un code QR pour le Covid Safe Ticket moyennant la réalisation d’un test Covid avec résultat négatif. Il peut s’agir d’un test PCR qui doit avoir été réalisé dans les 48 heures précédant l’événement ou d’un test antigénique. Dans le cas d’un test antigénique, il doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant l’événement et avoir effectué par un professionnel de la santé. Les autotests tels que ceux vendus en pharmacie ne sont pas valables pour l’obtention du Covid Safe Ticket. Les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus et qui présentent un certificat de rétablissement de moins de six mois peuvent aussi obtenir un code QR pour le Covid Safe Ticket.

Covid Safe Ticket : entrée en vigueur ce vendredi - 12/08/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Où obtenir le Covid Safe Ticket ?

Les codes QR sont disponibles sur l’application CovidSafeBE. Après activation, les codes QR personnels sont directement accessibles sur le smartphone. Pour les personnes qui ne disposent pas de smartphone ou qui n’ont pas encore installé l’application, il est possible de télécharger le code QR via le site internet www.masante.belgique.be

Quand devra-t-on montrer le Covid Safe Ticket ?

Il ne s’agit pas de la version belge du pass sanitaire français. Il n’est pas prévu que le Covid Safe Ticket soit demandé pour fréquenter certains types de lieu, comme c’est le cas en France pour les restaurants, par exemple. Ce qui est prévu en Belgique, c’est que le Covid Safe Ticket serve dans le cas de participation à un événement extérieur qui rassemble plus de 1500 personnes. On parle ici de concerts, de festivals ou de manifestations sportives. Si le Covid Safe Ticket est utilisé par les organisateurs de l’événement en question, il ne faudra pas porter de masque ni respecter les mesures de distanciation sociale. Le Covid Safe Ticket sera demandé aux personnes de plus de 12 ans. La carte d’identité devra aussi être présentée. Le Covid Safe Ticket devrait, a priori, être d’application jusqu’au 30 septembre prochain. En septembre, il pourra aussi être utilisé pour des événements organisés à l’intérieur.



Notons que des responsables d’événements restent libres d’organiser des événements sans recourir au Covid Safe Ticket. Dans ce cas, le port du masque et les mesures de distanciation restent de mise. D’ailleurs, dès ce week-end, alors que le Covid Safe Ticket sera déjà utilisé dans des stades de football, certains responsables de clubs prévoient de réserver des zones où les mesures de distanciation sociale et port du masque seront en vigueur, pour des spectateurs ne disposant pas de Covid Safe Ticket.