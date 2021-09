Le Covid safe ticket élargi en Région bruxelloise ne sera pas forcément prêt pour ce 1er octobre

Pourtant justifiée par une situation sanitaire défavorable dans la capitale et une vaccination à la traîne, l'application d'un Covid safe ticket bruxellois (CST) élargi à l'Horeca, au monde de la nuit, au fitness, au secteur culturel, est en passe de devenir une véritable saga. Il y avait déjà eu les tiraillements entre socialistes et écologistes au sein du gouvernement Vervoort, les dissensions sur les secteurs qui seraient concernés, les communications parfois antagonistes des uns et des autres... Voici soudain les lenteurs dans la transmission de textes au Parlement bruxellois où pourtant un premier agenda avait été défini pour permettre l'adoption des deux ordonnances indispensables à un élargissement de l'application du Covid safe ticket à Bruxelles à partir du 1er octobre prochain. Désormais il semblerait que cela ne soit plus si sûr.

Vendredi, on apprenait que le Conseil d'Etat avait rendu son avis, transmis aussitôt au Parlement bruxellois. Idem avec l'avis de l'Autorité de la protection des données. Sauf qu'apparemment ces avis ne porteraient pas sur l'entièreté du dispositif d'élargissement de l'utilisation du Covid safe ticket en chantier.

Si l'on en croit le cabinet du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo), sont encore attendus les avis de ces deux instances sur le projet d'ordonnance d'exécution de la mesure d'élargissement à plusieurs secteurs de l'usage du CST dans la capitale. L'échéance du 1er octobre semble donc difficile à tenir pour ne pas dire plus.

Sur le papier, l'adoption de ce texte par le Parlement est espérée en commission mardi, et en séance plénière, jeudi, le 30 septembre.

Pour pouvoir respecter ce timing, le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane a fixé une limite de dépôt du projet lui-même à lundi au plus tard, à 9 heures. Sauf que selon le cabinet d'Alain Maron, l'accord de coopération fera l'objet d'échanges entre entités ce week-end avec "adoption par les gouvernements dès que possible" en vue de l'envoi au Parlement.

Ensuite, il restera à adopter le projet d'ordonnance exécutant l'accord de coopération et fixant les conditions de cette extension à Bruxelles. Le texte a été adopté en première lecture par le gouvernement, qui devra se prononcer une deuxième fois, sitôt les avis rendus, avant d'envoyer ce deuxième projet au Parlement. Le temps presse...