Le Covid Safe Ticket élargi à Bruxelles le 1er octobre mais pas pour l'Horeca? "Il faut encore réfléchir aux secteurs concernés" selon Alain Maron

Le gouvernement bruxellois est en train de plancher sur la question. Mais visiblement, le positionnement socialiste et écologiste n'est pas nécessairement le même aujourd'hui.

Le PS veut étendre le Covid Safe Ticket à bon nombre de secteurs à partir du 1er octobre. Et notamment l'Horeca.

Chez les Verts, on souhaiterait plutôt épargner les cafés et restaurants.

Alain Maron ne veut pas aller trop vite

Le ministre bruxellois, en charge de la Santé précise que tous les textes sont en cours de préparation pour élargir le cas échéant le Covid Safe Ticket mais " des questions demeurent sur les secteurs qui seront concernés. Et pour cet élargissement, il faut répondre à des questions de praticabilité, d'efficacité et d'opportunité. Il y a un dialogue avec les secteurs et nous observons les chiffres quant à la situation dans les hôpitaux, les chiffres de vaccination, de contamination etc..."

L'Horeca sera-t-il épargné?

Sans le dire ouvertement, Alain Maron n'est pas chaud à l'idée. Le monde de la nuit est demandeur car fermé depuis mars 2020 et donc, le monde de la nuit préfère devoir mettre en place le Covid Safe Ticket que de rester fermé. C'est différent pour le secteur Horeca qui n'en veut pas.

Et pour Alain Maron, une distinction entre cafés et restaurants est trop compliquée à établir car notamment bon nombre de cafés font aussi de la restauration.

Pour élargir le Covid Safe Ticket le 1er octobre, il reste aussi du travail

Il faut d'abord boucler les textes, les envoyer entre autres au Conseil d'Etat et à l'Autorité de protection des données. Il y aura ensuite des débats au parlement bruxellois.

Et donc, ils ne pourront être votés qu'à la fin de ce mois. Mais insiste Alain Maron, " les lignes directrices doivent être données aux secteurs concernés au plus vite."