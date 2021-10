Le Covid Safe Ticket devient obligatoire dans tout le pays pour l’HoReCa, les salles de sport et les événements de plus petite ampleur

Afin de contrôler au mieux l’épidémie et d’éviter les contaminations lors d'événements regroupant de nombreuses personnes, le gouvernement fédéral a décidé d'élargir l’usage du Covid Safe Ticket sur l’ensemble du territoire.

Obligatoire dans l'HoReCa, les salles de sport et boîtes de nuit

À partir du 1er novembre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 16 ans pour accéder aux établissements Horeca ainsi que dans les clubs de sport et de fitness du pays. L'utilisation du CST dans les dancings et discothèques, déjà d'application, reste imposée.

Il sera donc nécessaire de présenter son QR code et prouver que vous êtes entièrement vacciné, testé négatif ou que vous possédez une immunité face au virus afin d'accéder à ces lieux.

Pour le personnel de ces secteurs, le port du masque sera obligatoire à partir du vendredi 29 octobre.

Le CST s'élargit aux plus petits événements en Flandre

Pour les événements, la jauge de participants nécessaire avant l’instauration obligatoire du Covid Safe Ticket a été revue à la baisse. Dès le 29 octobre, le pass sera imposé pour les événements qui rassembleront 200 personnes en intérieur et/ou 400 personnes à l’extérieur.

En cas d’utilisation du Covid Safe Ticket, le port du masque n'est plus obligatoire.

Ces nouvelles jauges s'appliquent plus particulièrement à la Flandre puisque Bruxelles et la Wallonie ont décidé d'imposer des mesures plus strictes.

Depuis le 15 octobre, le CST est obligatoire à Bruxelles pour les événements regroupant 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur. Dès le 1er novembre, la Wallonie emboitera le pas de la Région bruxelloise et appliquera les même mesures.

La "loi pandémie" activée pour mieux contrôler l'épidémie

Suite à l’augmentation du nombre de contaminations et la dégradation de la situation épidémiologique, le Comité de concertation de ce mardi 26 octobre a annoncé de nouvelles mesures afin de limiter la transmission du virus dans notre pays.

La Belgique connait une remontée de cas de Covid-19 et les disparités régionales se sont atténuées. Les contamination remontent aussi en Flandre où le niveau de vaccination est pourtant élevé (92% des Flamands de 18 ans sont totalement vaccinés). Le nombre de contaminations a notamment fait un bond de 287% dans le Limbourg et de 281% en Flandre occidentale par rapport aux chiffres d’il y a deux semaines.

Cette situation a poussé le gouvernement à décréter l’état d’urgence épidémiologique et à activer la "Loi Pandémie". Il reprend donc la main pendant 3 mois sur les règles sanitaires.