Le coût de la crise covid pour la Wallonie en 2020 : 2,1 milliards d'euros

Ce 11 mars, côté wallon, c’est le jour de l’entrée en vigueur d’une nouvelle batterie de mesures de soutien aux secteurs fermés ou fortement touchés par la crise Covid, la 10ème vague d’aides wallonnes en fait. Elle s’adresse spécifiquement aux indépendants et aux entreprises fermés depuis octobre ou novembre 2020, soit pas moins de 28.000 bénéficiaires potentiellement concernés. La liste est longue : Horeca, cinémas, discothèques, activités touristiques, culturelles ou événementielles… Ou encore des secteurs qui viennent seulement de reprendre leurs activités… Comme les coiffeurs, les tatoueurs ou les instituts de beauté… qui n’avaient plus rien touché au niveau régional depuis la fin 2020.

En fonction de la taille de l’entreprise, le gouvernement wallon débloque cette fois une aide allant de 3250 à 12.000 euros. Pour l’obtenir, il faut toujours passer par la même plateforme active depuis le début de la crise à savoir le site : https://indemnitecovid.wallonie.be

Et ces aides ne sont pas les dernières. D’autres seront encore annoncées ce jeudi 12 mars à l’issue de la réunion du gouvernement Di Rupo. En faveur cette fois des hôtels, cafés et restaurants… mais aussi des acteurs du voyage notamment. Des aides devraient aussi être débloquées pour les secteurs touchés indirectement… Parce qu’ils travaillent avec d’autres secteurs eux-mêmes fermés ou au ralenti. Et puis il devrait aussi y avoir un plan "loyers", sous forme de prêts octroyés aux commerçants qui peinent à payer leur propriétaire.

Le ministre wallon du Budget évalue le coût 2020 de la crise covid

Jean-Luc Crucke faisait en effet le point sur l’impact de la crise et des mesures prises côté wallon pour l’exercice 2020, selon un décompte arrêté donc au 31 décembre. Impact sur les finances wallonnes et la dette. Résultat : le coût de la crise du coronavirus pour la Wallonie serait de 2,1 milliards d’euros – c’était encore "seulement" 1,8 milliard en juin.

L’an dernier, la Wallonie a enregistré une perte de 583 millions d’euros de recettes et a dépensé 1,553 milliard d’euros pour lutter contre la crise du coronavirus et ses conséquences. "90% de ces dépenses ont été attribuées à la santé (260 millions) et à l’économie (1,059 milliard)", a souligné le ministre. Le reste ayant été réparti entre action sociale, mobilité, travaux publics, pouvoirs locaux, énergie… Et de pointer que la deuxième vague et le reconfinement ont nécessité un soutien accru pour les entreprises.

Comparaison avec les autres Régions

Jean-Luc Crucke est également revenu sur la question souvent posée – côté médias – de la comparaison entre l’engagement côté wallon par rapport aux autres Régions du pays, et en particulier la Flandre, certains secteurs s’étant régulièrement plaints d’être moins soutenus au sud du pays que leurs concurrents du nord. Réponse du jour : sur base des chiffres communiqués par les différentes Régions, "la Région wallonne a fourni un effort important par rapport à la taille de son budget et de ses moyens ; la Wallonie est celle qui a dépensé le plus, l’effort a été fait et conséquent, cela doit être rappelé que cela plaise ou pas".

Au début du mois devant le Parlement wallon, le ministre du Budget avait expliqué que les aides économiques wallonnes avaient atteint, en 2020, 1,064 milliard en Wallonie, contre 1,884 milliard pour le nord du pays. Quant aux dépenses Covid, elles étaient évaluées alors à 1,570 milliard en Wallonie et 3,3 milliards en Flandre. "Par habitant, nous avons dépensé plus que les Flamands […]. Nous devons arrêter de nous flageller. J’ai toujours dit que nous serions aux côtés des citoyens et des entreprises. Nous y sommes et nous le resterons".