Le coup de poker de Veviba/Qualibeef

L’atelier de découpe de Veviba – devenu "Qualibeef" – n’a finalement pas conclu d’accord avec la Région wallonne et la Sogepa. Mais contrairement à ce qu’on aurait pu craindre, les activités peuvent tout de même reprendre à Bastogne avec la bénédiction – provisoire – de l’Afsca.



Conversion

La semaine dernière, les Verbist, actionnaires de Veviba ont transformé leur entreprise. Le Conseil d’administration a été chamboulé. Les Verbist se sont retirés du management. Et le nom de la société a été modifié. "Qualibeef" dont ils restent actionnaires fonctionne à présent avec une autre direction.



Exit la Sogepa

Qualibeef aurait pu continuer à bénéficier de l’aide régionale apportée par la Sogepa avec les 2 intérim managers dépêchés sur place. Il aurait fallu pour cela que les Verbist paient immédiatement les frais de mission (passés et à venir) que l’investisseur public avait avancés. Sur ce point, il n’y a pas eu d’accord. La Sogepa a donc mis un terme à son aide et s’est retirée de Veviba/Qualibeef vendredi 15 à minuit.



Mais l’agrément alors?

On s’est alors demandé dans quelle mesure l’agrément rendu par l’Afsca à l’atelier de découpe serait maintenu. Il s’avère aujourd’hui que cette autorisation de reprendre les activités ne dépend pas de la présence de la Sogepa: elle est personnellement liée aux experts qui agissaient en son nom.



Relance

Qualibeef en les réengageant – l’un comme responsable qualité et l’autre comme CEO – a donc conservé cet agrément valable jusqu’en août. A ce moment, l’Afsca évaluera si les procédures sont respectées et si l’activité peut continuer.

Le challenge pour la nouvelle direction et pour la septantaine d’employés est désormais de reconquérir les clients qui ont fui quand le scandale a éclaté.