Outre le dossier ouvert par UNIA (l'Institut qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances), le coup de gueule sur Facebook de Cécile Djunga provoque une série de réactions politiques. La jeune femme explique être victime de messages racistes de la part des internautes et téléspectateurs depuis un an.

Le président du PS Paul Magnette s'est scandalisé dans Matin première de la banalisation de ce racisme, notamment par les politiques. Cet après-midi, le sujet est l'objet d'un débat au Parlement de la Communauté française.

Et enfin, la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des Chances, Bianca Debaets (CD&V), a plaidé jeudi pour le lancement, à l'échelon fédéral, d'un plan de lutte contre le racisme. Elle a aussi invité Cécile Djunga à déposer une plainte de manière effective.

Elle juge qu'en cas d'identification, les auteurs doivent être poursuivis.

"Notre société devrait pourtant être fière de disposer d'un personnalité telle que Cécile Djunga... Cette Belge d'origine congolaise, comédienne et présentatrice, est à mes yeux un modèle de réussite dont peuvent s'inspirer de très nombreux jeunes, notamment les Belges d'origine étrangère, parfois en panne de repères et en recherche de modèles".

Pour la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des Chances, "les injures que Cécile Djunga doit subir régulièrement sont une insulte à notre société multiculturelle".

Selon Mme Debaets, le centre pour l'égalité des chances, Unia, n'a jamais ouvert autant de dossiers liés au racisme qu'aujourd'hui. Près d'un quart de ces dossiers concernent l'incitation à la haine sur Internet.

La secrétaire d'Etat a par ailleurs précisé qu'elle avait lancé, au cours des dernières années, diverses initiatives contre le racisme, notamment une charte avec les trois principaux syndicats, des ateliers contre l'antisémitisme, des jeux contre le racisme et des soirées-débat sur l'afro-phobie.

La Région bruxelloise a également renforcé son ordonnance anti-discrimination, introduit le "mystery shopping" pour l'emploi et approuvé un plan anti-racisme.

"Mais cela ne suffit pas et c'est effrayant de constater qu'à d'autres niveaux de pouvoir, on reste si silencieux dans cette lutte contre le racisme qui demande pourtant une énergie constante... Il est donc grand temps, au niveau fédéral, qu'un plan national de lutte contre le racisme et les discriminations voie le jour", a-t-elle conclu.