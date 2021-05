© Thierry Roge - RTBf

De nombreux employeurs ont opté pour le chômage temporaire simplifié pendant les vagues successives de Covid-19 et de confinement, autrement dit les salariés ont reçu une allocation de chômage sur laquelle une partie seulement du précompte professionnel a été prélevée. Tout l’impôt n’a pas été payé. Pour Vincent Van Peteghem, "le précompte professionnel a été réduit de 26% à 15% avec l’objectif d’accroître le pouvoir d’achat des salariés. Un an plus tard, après le calcul de l’impôt, si le contribuable n’a pas payé assez de précompte professionnel, il devra payer l’extra à la fin (le complément, ndlr) mais personne ne doit payer un cent en plus de l’impôt qui est dû."

Quant aux indépendants, ils devront également intégrer les prestations financières perçues dans le cadre du droit passerelle. Il s'agit des prestations perçues pendant les périodes où ils ont été contraints d'interrompre totalement ou partiellement leur activité d'indépendant à cause de la pandémie.