Le coronavirus n'est pas transmissible de l'homme à l'animal ni de l'animal à l'homme (Clerfayt)

Aucun refuge en Région bruxelloise n'a accueilli d'animaux par crainte de transmission du Covid-19. Ils n'ont pas non plus été interpellés par des citoyens inquiets, a indiqué vendredi le cabinet du ministre bruxellois du Bien-être animal, Bernard Clerfayt, qui tient à rappeler que le virus n'est pas transmissible de l'homme à l'animal ni de l'animal à l'homme.

Alors que certaines personnes s'interrogent sur la possible transmission du virus entre l'homme et l'animal, le cabinet du ministre bruxellois signale avoir pris des contacts avec le SPF Santé Publique, l'Ordre des médecins vétérinaires et l'Union Professionnelle Vétérinaire. Ceux-ci confirment que les coronavirus pouvant toucher les animaux sont différents du Covid-19 et ne peuvent pas être transmis à l'homme.

Toutefois et par mesure de précaution, il est conseillé aux propriétaires d'animaux d'éviter les contacts bouche et nez, selon la porte-parole de M. Clerfayt, Pauline Lorbat.