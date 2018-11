Le cordon sanitaire est-il rompu après l’arrivée au pouvoir du PTB à Zelzate?

Ce n’est pas en Wallonie que le PTB va gouverner pour la première fois au niveau communal, mais en Flandre. À Zelzate (Flandre orientale), le parti de Raoul Hedebouw va partager le pouvoir avec les socialistes flamands. Bart De Wever a réagi au quart de tour à cette nouvelle sur VTM : "Là où les communistes gouvernent, il y a de la pauvreté et souvent la dictature. La gauche ne cesse d’insister pour ne pas gouverner avec l'extrême droite et la droite radicale, mais l'extrême gauche est tout aussi mauvaise et, à mon avis, bien pire. Il faut mettre fin à cette hypocrisie." Avant d’ajouter : "Il s’agit d’une rupture pure et dure du cordon sanitaire."