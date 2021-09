Le consentement, au centre de la réforme du droit pénal sexuel

Le ministre de la Justice présente, ce mardi, en commission parlementaire, son projet de réforme du droit pénal sexuel. Il s’agit de revoir l’arsenal juridique notamment par rapport à plusieurs formes d’agressions sexuelles, comme le viol et l’inceste. La réforme concerne aussi la majorité sexuelle, fixée à 16 ans. Au cœur de cette réforme et de cette modernisation du Code pénal sexuel se trouve la notion de consentement. Jusqu’à présent, l’absence de consentement ne suffisait pas pour qualifier une agression sexuelle.

Pour le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Opn VLD), il fallait moderniser le Code pénal sexuel afin qu’il puisse refléter les normes de la société actuelle. Certaines infractions étaient insuffisamment définies. Par exemple, dans le Code pénal actuel, "il n’y a agression sexuelle sur une personne majeure que s’il est question de contrainte ou de violence, mais pas lorsqu’il y a absence de consentement", précise le ministre en préambule de son projet de réforme.

"Il n’existe pas aujourd’hui de définition globale du consentement pour les incriminations d’attentat à la pudeur, de voyeurisme, de diffusion non consensuelle d’images à caractère sexuel et de viol. Or, une définition claire du consentement est une exigence", souligne-t-on dans le projet de loi.

Dans l’actuel Code pénal, on parle uniquement d’attentat à la pudeur "lorsqu’il est question de violence, de menace, de surprise ou de ruse ou lorsque l’attentat a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime", rappelle-t-on. Cette description restrictive implique que de nombreux actes à caractère sexuel tombent en dehors du champ d’application du droit pénal belge.

Pour le ministre, le principe "d’absence de consentement" doit être étendu à l’ensemble des infractions à caractère sexuel.

La notion de consentement est donc redéfinie. L’absence de consentement devient centrale. Si le consentement n’est pas exprimé, il y aura infraction.