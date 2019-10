Le conseil national de sécurité se réunit pour évoquer la situation en Syrie

La question était à l’ordre du jour depuis de nombreux mois. Aujourd’hui, avec l’offensive turque que dans le nord de la Syrie, elle devient impérative. Faut-il ou non rapatrier les djihadistes belges emprisonnés en Syrie pour les juger ici ? Les djihadistes, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Le conseil national de sécurité est réuni depuis ce midi.

Cette semaine, suite aux derniers événements en Turquie, le bourgmestre de Vilvoorde a réclamé l’intervention du conseil national de sécurité : "Le conseil national de sécurité doit donner des consignes claires aux administrations et aux polices locales sur la manière de gérer localement ce conflit et il doit leur expliquer comment réagir face aux tensions qui peuvent naître dans certains quartiers ". Il fait notamment référence à l’évasion de combattants de l’Etat Islamique (et de membres de leur famille) du camp kurde Ain Issa. Au moins une femme belge se serait évadée du camp, et le bourgmestre Hans Bonte (s.pa) craint que les évadés ne reviennent en Europe : " Je suis certain que des gens qui étaient prisonniers dans le camp Ain Issa vont réapparaître tôt ou tard en Europe. C’est aussi ce que prédisent des observateurs internationaux".

Le procureur fédéral, Frédéric van Leeuw et le directeur de l’Ocam, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace, sont également favorables à leur retour en Belgique. Paul Van Tigchelt (OCAM) estime que la meilleure option est de rapatrier les combattants belges pour les juger ici. Frédéric Van Leeuw partage cet avis : "nous sommes prêts à enclencher des procédures, et il y aura un passage par la case prison, même si ce n’est pas toujours évident parce que les preuves sur place sont difficiles à récolter." D’autant que des combattants ont déjà commencé à fuir : 800 proches de djihadistes étrangers ont pris la fuite d’un camp de déplacés du nord de la Syrie, à proximité des combats entre Kurdes et Turcs. "Il y aurait une Belge, mais c’est très difficile d’avoir des informations dans ces régions-là, les premiers qui seront au courant seront les services de renseignement, précise le procureur fédéral. Est-ce que beaucoup vont revenir ? Pas nécessairement, mais il faut aussi penser que ça a un impact sur les populations chez nous."

Le Premier ministre Charles Michel a donc convoqué ce midi le conseil national de sécurité à propos de la situation au nord de la Syrie.

Le débat se poursuivra cet après-midi à la Chambre, en Commission des affaires extérieures. Les députés entendront le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de la Défense, le Procureur fédéral Frédéric Van Leeuw, et Paul Van Tigchelt, directeur de l’OCAM.

Mais quel rôle tient ce conseil national de sécurité, et qui y participe ?

Composé du Premier ministre, des vice-Premiers et des ministres de la Justice, de la défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, le conseil national de sécurité établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité. Auparavant cette fonction dépendait du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité (Comité R), qui a donc vu son rôle évoluer.

A l’initiative du Premier ministre Charles Michel, le conseil s’est réuni pour la première fois le 9 février 2015, peu de temps après les attentats de Paris. Ses décisions concernaient notamment la présence militaire en rue, chez nous en Belgique.