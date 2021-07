Le conseil des ministres approuve le septième contrat de gestion de bpost

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le 7e contrat de gestion de l’entreprise publique bpost, qui se veut "très ambitieux sur les plans écologique et social", selon la ministre de la Poste, Petra De Sutter.

"Après la nomination du nouveau CEO Dirk Tirez, une nouvelle étape décisive pour l’entreprise vient d’être franchie", a souligné Petra De Sutter (Groen) dans un communiqué.

►►► À lire aussi : Bpost a versé un demi-million à son ex-patron Jean-Paul Van Avermaet

Le 7e contrat de gestion de bpost entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et couvrira la période allant de 2022 à 2026. Il attribue une série de services d’intérêt économique général à bpost moyennant compensation. Il s’accompagnera, pour la première fois, d’une charte de "Responsabilité sociétale des Entreprises" (RSE), qui est en cours de finalisation.

Le nouveau contrat de gestion et la charte RSE regroupés sous l’appellation "be close" (pour souligner la proximité des services avec les citoyennes et citoyens), se composent de trois axes : un axe digitial ("be digital"), un axe social ("be social") et un axe écologique ("be green").

Maintenir la proximité

"Le gouvernement fédéral a décidé de maintenir le vaste réseau de 1.300 bureaux de poste et points poste de bpost, tout en le 'modernisant' pour répondre efficacement aux nouveaux besoins de notre société. Ainsi, chaque citoyen se verra garantir l’accès à un bureau de poste ou à un distributeur automatique de billets dans sa commune", a assuré la ministre.

Les opérations financières de base, telles que les virements, continueront d’être disponibles dans les bureaux de poste et les points poste. Les banques auront la possibilité de proposer leurs services dans les bureaux de poste.

bpost mettra à la disposition des citoyens au moins 350 distributeurs automatiques de billets, et au moins un distributeur automatique dans les communes où aucun autre dispositif n’est disponible.

Fracture numérique

En Belgique, 40% de la population se trouve dans une position de vulnérabilité face à la numérisation croissante de notre société. Face à ce constat, il est essentiel que bpost soit le point de contact humain et physique pour des démarches qui requièrent des compétences numériques.

Ainsi, 10% des bureaux de poste (soit 65 bureaux de poste) seront transformés en "digihub" ou "guichets numériques" pour une période d’essai de 2 ans et demi. Ces bureaux de poste proposeront un accompagnement au numérique, par exemple pour constituer un dossier, contester une amende, faire une demande d’abonnement de transport en commun, ou d’autres démarches nécessitant une authentification en ligne. Si les résultats du projet pilote sont positifs, le service sera élargi.

►►► À lire aussi : Jean-Paul Van Avermaet, ancien patron de Bpost inculpé aux Etats-Unis

Le nouveau contrat prévoit que les bureaux de poste devront être davantage accessibles aux personnes en situation de handicap.