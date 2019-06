Feu vert d'Ecolo pour des négociations avec le PS en Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Conseil de Fédération d'Ecolo a donné son feu vert, vendredi soir, à l'ouverture de négociations avec le PS pour la rédaction d'un texte de base en vue de déclarations de gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, ont indiqué les Verts francophones, à l'issue de la réunion.

"Le Conseil de Fédération a donné mandat à Zakia Khattabi, Jean-Marc Nollet, Stéphane Hazée et Barbara Trachte pour entamer des négociations avec le Parti Socialiste en vue de la rédaction, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région Wallonne, d'un document dressant les axes centraux de déclarations de politique gouvernementale ambitieuses, qui traduisent le plus loin possible notre volonté d'une transition écologique, solidaire et démocratique", a notamment indiqué la formation écologiste.