Le Conseil d'Etat suspend l'exportation d'armes wallonnes vers l'Arabie saoudite

Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi une poignée de licences d'exportation d'armes de la FN Herstal vers l'Arabie saoudite, écrivent samedi L'Echo, Le Soir et La Libre Belgique. Le Conseil d'Etat a estimé que le gouvernement wallon n'a pas examiné la question des droits fondamentaux.

Quatre recours avaient été introduits fin 2017 par la Ligue des droits de l'homme et la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie concernant du matériel militaire produit ou exporté par la FN Herstal.

Huit licences ont été suspendes

Selon Le Soir, huit licences ont été suspendes par le Conseil d'Etat, tandis que L'Echo en dénombre six.

Dans son justificatif, le Conseil d'État estime que "la Région wallonne n'a pas démontré concrètement qu'elle avait procédé à un examen minutieux et prudent de certains des critères prévus par le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense".

D'autres recours sur une vingtaine d'autres licences d'exportation pour la FN Herstal et CMI n'ont pas été retenus par le Conseil d'Etat parce qu'elles avaient déjà été exécutées, relève Le Soir.

En 2017, l'Arabie saoudite était le premier client des entreprises wallonnes d'armement pour un montant total de 153 millions d'euros.