Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté royal qui mettait une partie du secteur culturel à l'arrêt, les théâtres peuvent rouvrir dès aujourd'hui

C'est une véritable gifle que vient d'infliger le Conseil d’État aux différents gouvernements du pays.

Saisi en extrême urgence par le producteur Mathieu Pinte, de Sgaranelle Production, le Conseil d'État vient de suspendre l'arrêté royal qui fermait les salles de théâtres, suite aux décisions du CodeCo de ce mercredi 22 décembre. En clair, cela signifie que ces dernières peuvent rouvrir dès ce soir. Selon Maître Viseur, qui a plaidé devant le Conseil d'État, cette réouverture concernerait uniquement les théâtres, pas les salles de cinémas.

"Cela ne concerne que les salles de type culturelle comme les théâtres et centres culturels, à partir d'aujourd'hui. Les cinémas et les autres établissements concernés par l'arrêté (comme les bowling, ndlr) ne sont pas repris dans l'arrêt du Conseil d'État" explique l'avocat, qui ajoute qu'il pense que cet arrêt va ouvrir la voie à des recours similaires de la part des salles/activités non reprises par cet arrêt. "Je pense que ça va être difficile de maintenir cette décision telle qu'elle l'est, à tout le moins pour les cinémas."

Dans un tweet, la ministre francophone de la Culture Bénédicte Linard encourage d'ailleurs les cinémas à rouvrir : elle appelle à "ne pas attendre un nouvel arrêt" pour considérer la réouverture des salles sombres.