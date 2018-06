Le congé pénitentiaire "supprimé pour des raisons purement électorales"

Le ministre de la Justice, Koen Geens, a décidé ce jeudi, de suspendre l’octroi de congés pénitentiaires prolongés, et cela jusqu’à la fin de l’évaluation de cette mesure.

C’est la conséquence de la tuerie survenue à Liège le 29 mai dernier. L’auteur de la fusillade, Benjamin Herman, était en congé pénitentiaire quand il a abattu deux policières et un étudiant.

La finalité des congés: redonner un cadre aux détenus

Le congé pénitentiaire est une mesure très récente prise l’année dernière pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, mais aussi pour favoriser une réinsertion dans la société. Car ces congés ont pour but de redonner un cadre aux détenus.

Denis Bosquet, avocat pénaliste et président de la commission de surveillance de la prison de Forest-Berkendael, défend les qualités du congé pénitentiaire. "Il y a un retour, le cas échéant, chez les parents, il y a une recherche d’emploi et certains détenus sont parfois aussi parvenus à travailler une semaine sur deux. Vous rendez-vous compte de la réussite de cette réinsertion-là, avec des patrons qui acceptaient effectivement d’accueillir des détenus une semaine sur deux pour travailler ? Et puis ils retournaient en prison et on réévaluait cette semaine de travail. Tout ça va être détruit pour des raisons purement électorales."

Avec cette décision, Koen Geens veut ainsi répondre aux critiques essuyées à la Chambre. Des critiques qui venaient notamment de partis de la majorité. Précisons que les détenus qui ont reçu le bénéfice de congés pénitentiaires prolongés avant le 7 juin gardent ce régime.