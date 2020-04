Certains commerces vont rouvrir ce lundi 20 avril : les magasins de bricolage et les pépinières/jardineries. Pourquoi ? Parce que la très grande majorité des ventes des pépinières se fait, habituellement, à cette période, entre mars et mai. Les semis, les plantations sont prêtes, ne manquent que les clients ( qui peuvent néanmoins se faire livrer ) pour les récupérer. Ne pas permettre une réouverture, c’est plonger ce secteur dans de très grandes difficultés financières.

Le RMG, le groupe d’experts et de politique chargé de conseiller le Conseil national de Sécurité, recommande une déconfinement à petits pas. "Une situation inédite exige des mesures inédites", écrit le RMG dans un document en notre possession. "Nous souhaitons mettre en garde contre un assouplissement trop rapide et trop peu réfléchi des mesures. Il ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une stratégie à long terme […] une stratégie clairement communiquée." Le RMG s’inquiète des conséquences d’un déconfinement trop rapide : "Selon une modélisation récente, il existe un réel risque de surcharge de nos capacités hospitalières si les mesures de confinement sont allégées trop rapidement et de façon trop radicale. […] La pression est déjà forte sur les institutions de soins."