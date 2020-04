Vous avez certainement vu passer cette info, qui a connu une grande diffusion la semaine dernière, dépêche de l’agence Belga aidant : les mesures les plus strictes de confinement en Belgique ont un impact "marginal". Comparant l’évolution des infections et des hospitalisations, le politologue de l’UCLouvain Vincent Laborderie évoque une différence "infime" entre les chiffres belges et néerlandais. Pour l’auteur, "ce résultat surprenant doit conduire à remettre fondamentalement en cause l’idée, à la base de toute politique de confinement, selon laquelle il faut être le plus restrictif possible pour être efficace."

Cum hoc sed non propter hoc

"Avec ceci, cependant pas à cause de ceci" : c’est un très vieil adage scientifique, particulièrement utilisé en statistique. "Une corrélation n’implique pas une causalité" : un évènement x n’est pas forcément la conséquence d’un évènement y. Appliqué dans le cas qui nous intéresse, on pourrait donc s’interroger : la différence "marginale" entre les courbes des deux pays s’explique-t-elle uniquement par la politique de confinement "stricte" ou "intelligente" selon que l’on se situe d’un côté ou de l’autre de la frontière belgo-néerlandaise ? Ne pourrait-on pas également comparer les infrastructures médicales, entre autres, les facteurs humains également. Sur cet aspect-là, notons que dans l’étude de l’UCLouvain indique que "dans leur grande majorité, les Néerlandais respectent ces consignes" sans aucune source qui confirme ce qui s’apparente plutôt à un point de vue. Plus loin, répétant la "large adhésion de la population néerlandaise aux mesures prises", Vincent Laborderie écrit : "le Premier ministre Mark Rutte […] définit très clairement l’objectif poursuivi : contrôler la progression du virus afin d’éviter que les services hospitaliers ne soient débordés. Il s’agit là d’un objectif à la fois précis et relativement modeste. […] La Belgique gagnerait probablement à définir un objectif précis à partir duquel le déconfinement pourrait commencer." L’auteur a ainsi dû manquer ce petit clip vidéo qui a pourtant fait le tour des médias, dans lequel Sophie Wilmès expliquait que "notre objectif, freiner la transmission du virus et éviter de saturer nos services hospitaliers." Cette déclaration, la Première ministre l’a fait faite le 15 mars dernier, soit 12 jours avant que ne s’exprime, de la même façon, le Premier ministre néerlandais. Le 16 mars, Mark Rutte pariait, lui, sur l’immunité collective, une stratégie finalement abandonnée par nos voisins. On aura vu mieux en termes de clarté…

Des populations vraiment comparables ?

Vincent Laborderie justifie le choix de comparer Belgique et Pays-Bas car ce sont des pays aux "caractéristiques générales très proches […] deux Etats voisins, de taille et de population comparables". Aucun chiffre n’est avancé, pourtant il y a 5,827 millions d’habitants de plus aux Pays-Bas : c’est 50,86% de plus qu’en Belgique. L’étude de l’UCLouvain ne donne aucune indication sur la densité de population des deux pays, ni sur la pyramide des âges, donnée pourtant essentielle : nous écrivions la semaine dernière que la très grande majorité des victimes du COVID-19 avaient 65 ans et plus.

Les effets du confinement (et son absence) modélisés

Les experts en épidémiologie publient de premiers travaux qui analysent les effets du confinement. Ce lundi, les résultats d’une étude de l’université d’Hasselt ont été présentés, montrant l’impact très important des mesures de confinement sur la capacité de notre système de santé à encaisser le choc COVID-19. Une autre étude, avant la publication de la version définitive du travail de Vincent Laborderie a été présentée, dans un certain anonymat. Signé par le professeur de Santé publique de l’ULB Yves Coppieters, accompagné de deux collègues, ce travail sert d’analyse prédictive sur l’évolution du virus en Belgique, de quoi permettre de "modéliser la propagation d’un virus au sein d’une population ainsi que de déterminer le taux d’immunisation permettant de stopper la propagation du virus." Dans ses conclusions, cette étude de l’ULB compare la situation qu’aurait vécue le système hospitalier avec et sans confinement. De façon très prudente, l’étude l’ULB fait l’hypothèse que dans un scénario où 30.000 Belges au total auraient été infectés par le virus, les hôpitaux auraient pu tenir le coup, même sans confinement. L’autre scénario, avec 90.000 Belges contaminés, aurait vu nos services de soins de santé totalement submergés. Les auteurs concluent : "Le confinement a eu pour effet de réduire drastiquement la force d’infection ß du COVID-19". Néanmoins, il est précisé que les scénarios se basent "sur des données incomplètes ou partielles ou biaisées." La prudence, toujours la prudence, celle dont certains non-experts devraient s’inspirer.