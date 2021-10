Le communautarisme des plus riches encourage la sécession fiscale

La révélation des pandora papers et de l’ampleur de l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux risque de ne pas changer grand-chose en matière de lutte contre la fraude fiscale. L’évasion fiscale fait partie du système. Les paradis fiscaux ne sont pas un détail de l’histoire, c’est un rouage essentiel de la finance mondiale. Leurs succès révèlent la volonté d’une partie des classes supérieure de faire sécession.

Wopke Hoekstra

Un des cas les plus intéressants révélé par le consortium international de journaliste est celui du ministre néerlandais des finances Wopke Hoekstra. L’homme incarne sans doute le plus l’école orthodoxe en matière budgétaire. Il s’oppose à toute forme de mutualisation des dettes en Europe, s’oppose aussi à toute remise en cause du très avantageux système fiscal néerlandais qui attire des capitaux du monde entier.

Dans son pays, il est à l’origine d’un récent scandale politique. La découverte de milliers de familles accusées à tort de fraude aux allocations familiales. Des familles, le plus souvent pauvres, qui ont dû rembourser l’Etat durant des années. Sans raison. Wopke Hoekstra est accusé, au minimum, de ne pas avoir agi pour faire cesser cette injustice.

Comme beaucoup d’autres, Wopke Hoekstra justifie son orthodoxie budgétaire par le recours à des arguments moraux, à des vertus : il faut se montrer économe, rigoureux, légaliste et autonome. Et voilà le ministre des finances le plus rigoureux d’Europe empêtré dans un investissement aux îles vierges britannique. Un investissement qu’il a abandonné quelques jours avant de devenir ministre des finances quand il était consultant chez Mckinsey.

La sécession des plus riches

L’évasion fiscale est le symptôme de ce que le politologue Jérôme Fourquet appelle la sécession des plus riches. Il évoque une forme de communautarisme des plus riche un séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société.

Ainsi, on évoque souvent le communautarisme d’origine religieuse comme un facteur de dislocations des sociétés, ou encore le féminisme le plus engagé. On passe beaucoup de temps à évoquer les risques pour la cohésion sociale des horaires de piscines pour les femmes où des réunions en non-mixité choisie. Certains dénoncent même une forme de sécession de certaines minorités. Mais, si le risque de sécession identitaire de certains groupes est un sujet préoccupant, nous discutons beaucoup moins de la sécession des plus riches.

L’Etude de Jérôme Frouquet montre que dans les classes supérieures, ils sont de plus en plus nombreux à ne pas se mélanger, à mettre leurs enfants dans des écoles privées ou des clubs de sport "sélect" ou l’on ne risque pas de rencontrer des “autres”. Bien sûr, les plus nantis ont leur argument : il est juste d’éviter un impôt jugé confiscatoire. Mais l’argument fiscal ne suffit pas. Il cache un phénomène social plus profond, des classes supérieures qui ne se reconnaissent plus dans la communauté nationale et s’enfuient physiquement ou fiscalement.

Les assistés

L’Etat assiste les plus riches, c’est l’évidence. La question à se poser c’est pourquoi le fait-il ? Pourquoi l’Etat laisse-t-il filer autant de milliards chaque année ? A gauche, on pointe souvent la collusion des élites. L’idée que par nature l’Etat défend les dominants. A droite, on défend l’idée que la fraude montre que l’Etat ne peut pas tout et doit respecter la propriété privée. Que si l’Etat taxait moins, était mieux organisé, plus efficace il n’y aurait plus d’évasion.

Les deux explications se heurtent sans jamais se rencontrer car aucune des deux ne se suffit à elle-même. On ne va pas trancher ici, entre ces deux visions de la justice sociale. Restent les conséquences de la sécession fiscale.

L’Etat perd de l’argent ce qui l’oblige à trouver l’argent ailleurs. L’Etat est décrédibilisé, beaucoup de contribuables se disent qu’ils ont bien le droit eux aussi d’éviter l’impôt. Enfin parce que les dirigeants voient monter une fragmentation de la société à quoi répond un sentiment de méfiance contre les élites.

Si aucune raison de justice ou morale ne convainc les dirigeants d’agir contre la sécession fiscale, il en reste trois, plus pragmatiques : l’Etat s’appauvrit, l’Etat se décrédibilise, la société se dissout.