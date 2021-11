Le Comité de concertation se tient ce mercredi après-midi. Qu’est-ce qui est sur la table ?

Le rituel est bien installé. Pour la 22e fois les dirigeants du pays sont réunis en Comité de concertation (Codeco), ce mercredi 17 novembre, pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19 et ajuster les mesures sanitaires. La réunion, planifiée à 14h30, se tient au Palais d’Egmont. Initialement prévu ce vendredi 19 novembre, le Comité de concertation a été avancé en raison de l’aggravation de la situation épidémiologique. A l’issue de la réunion, le Premier ministre accompagnés d’autres ministres tiendra une conférence de presse pour présenter les décisions du Codeco.

Le retour du télétravail obligatoire ?

L’une des mesures les plus citées pour tenter de contenir l’épidémie de Coronavirus est l’obligation de télétravail. L’idée est de limiter autant que possible la présence des travailleurs dans les entreprises et aussi de réduire le nombre de navetteurs dans les transports en commun. Avant le Comité de concertation, l’une des hypothèses crédibles qui circule serait une obligation de télétravail 3 ou 4 jours par semaine, partout où cela est possible. Un retour sur le lieu de travail serait toutefois autorisé seulement 1 jour. Lundi soir, le Kern, le Conseil ministériel restreint fédéral l’a décidé. Il semble y avoir un consensus politique sur cette mesure qui ferait partie d’un paquet plus global. Toujours concernant le travail, les fêtes d’entreprises et séminaires de "team buildings" seraient interdits et les contrôles seraient renforcés.

Le port du masque obligatoire dès 9 ans ?

La question du port du masque s’est aussi invitée sur la table du Comité de concertation. Le GEMS, le groupe d’experts scientifiques qui conseillent le gouvernement dans la gestion de l’épidémie, a notamment recommandé d’imposer le port du masque aux élèves, dès l’âge de 9 ans, Le Gems a ainsi rejoint la position du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui a déjà plaidé pour cette mesure. Il reste à voir si cette mesure fera l’unanimité autour de la table du Codeco. Ces derniers jours, c’était loin d’être le cas. Du côté des ministres de l’Enseignement, on n’y est pas favorable, tant du côté flamand que du côté francophone.

Evénements culturels, festifs : vers un CST plus systématique ?

Le Covid Safe Ticket (CST) et le port du masque pourraient devenir la règle dans les théâtres, salles de concerts et autres installations pour les arts de la scène du type centres culturels, cinémas, musées, parcs d’attractions, etc. La jauge des événements publics pourrait aussi être revue à la baisse.

Les boîtes de nuit sous pression

Parmi les recommandations faites par les experts scientifiques du GEMS, figure également la fermeture des boîtes de nuit et discothèques. Ces établissements ont pu rouvrir leurs portes il y a un peu plus d’un mois à condition d’utiliser le Covid Safe Ticket (CST) et d’assurer une qualité de l’air et une ventilation suffisantes. Cependant, la propagation du Covid-19 amène les autorités à se repencher sur le cas du monde de la nuit. Refermera-t-on, comme le préconisent les experts ? Ou ira-t-on vers une situation de compromis comme l’obligation de procéder à un test avant de pénétrer dans une discothèque ou une boîte de nuit, même si l’on est en possession d’un CST ?

Une évolution inquiétante de l’épidémie

Le Comité de concertation tient à l’œil l’évolution de la situation sanitaire. Ce sont, notamment, les chiffres des hôpitaux qui sont surveillés, pour éviter la saturation des établissements hospitaliers. 2693 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 557 patients traités en soins intensifs. Entre le 7 et le 13 novembre, plus de 10.000 personnes ont été infectées quotidiennement.