Le comité de concertation qui doit faire le point sur l'épidémie en Belgique a commencé : qu’en attendre ?

Le Comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi en visioconférence à 15 heures. Initialement prévu vendredi prochain, le 26 mars, il a été avancé d’une semaine en raison de l’évolution inquiétante des chiffres de l’épidémie. Au menu, une évaluation de la situation et le point sur les mesures prises et celles qui étaient envisagées pour les prochains jours et à partir du 1er avril.

Plusieurs scénarios sur la table du Comité de concertation

Les Comités de concertation précédents ont souvent montré que les pronostics étaient difficiles à faire. Il y a quelques semaines, un Comité de concertation dont beaucoup prédisaient des mesures d’assouplissement s’était soldé par un gel de la situation. L’issue de la réunion dépendra du consensus que les dirigeants du pays parviendront à trouver.

Le statu quo semble peu probable

Ne rien changer aux décisions prises lors du précédent comité de concertation n’est pas le scénario le plus coté à l’entame du Comité de concertation. L’évolution de l’épidémie ces derniers jours et l’urgence avec laquelle la réunion a été avancée d’une semaine donnent peu de chances à ce scénario. "Il y a deux indicateurs préoccupants, une tendance à la hausse des hospitalisations et les prémices d’une troisième vague, essentiellement sur les soins intensifs où là, il y a une saturation de 30% des lits Covid-19, ça, c’est l’indicateur qui est inquiétant", expliquait l’épidémiologiste Yves Coppieters dans le Journal Télévisé de 13 heures, ce vendredi.

Le scénario d’un report de mesures annoncées : écoles, parcs d’attractions, loisirs, activités "jeunesse"…

Un scénario qui consisterait en un tour de vis modéré et qui amènerait à des reports de mesures qui ont été présentées après le précédent Comité de concertation serait le scénario jugé actuellement le plus probable. Jeudi, les ministres de l’Enseignement se sont réunis avec le Commissaire Corona du gouvernement. A l’issue de la rencontre, plusieurs pistes ont été mises sur la table pour tenir compte de l’augmentation des cas de contamination dans les écoles. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il était envisagé de permettre aux 3e et 4e secondaires de retrouver les cours en présentiel dès le 29 mars. Hier, il a été proposé que ce retour des élèves à 100% dans les classes ne se fasse qu’à partir du 19 avril, après les vacances de Pâques. Du côté flamand, on avait aussi demandé que le port du masque soit obligatoire pour les élèves de 5e et 6e primaires. Cette mesure devrait être recommandée. D’autres mesures pourraient être reportées. Le plan "Plein air", présenté à l’issue du dernier Comité de concertation prévoyait une réouverture des parcs d’attractions à partir du 1er avril. Reporter cette ouverture pourrait être une option. Même chose pour les assouplissements prévus pour les stages et les camps pour la jeunesse et la possibilité d’activités à l’extérieur pour des groupes de 50 personnes. Tous ces assouplissements pourraient n’entrer en vigueur que plus tard.

Le scénario d’un sévère tour de vis

Un troisième type de scénario suivrait l’avis de quelques experts qui préconisent des mesures plus strictes dans le but d’endiguer le plus possible l’épidémie. Il est ici question de fermer à nouveau certains secteurs d’activité, comme les centres de loisirs, de remettre à l’arrêt certains types de commerces ou les centres commerciaux. La fermeture des écoles avant les vacances de Pâques a aussi été suggérée. Il semble cependant que ce scénario était loin de faire l’unanimité à la mi-journée. Comme l’expliquait Yves Coppieters, à 13 heures, au Journal Télévisé, à l’évocation d’un éventuel nouveau lockdown, "on sait très bien qu’un lockdown, il faut quatre semaines pour qu’il y ait une efficacité".

Objectif : maintenir les perspectives pour les écoles et l’Horeca

Du côté politique, les différentes personnalités qui se sont exprimées ces derniers jours, par exemple le Premier ministre, Alexander De Croo, continuent de s’accrocher à deux dates. Il y a d’abord le 19 avril, où l’on espère toujours que tous les élèves du secondaire pourront reprendre les cours en présentiel. L’autre date, c’est celle du 1er mai, date avancée pour la réouverture des établissements du secteur Horeca. Le bureau des pronostics est ouvert. Le résultat sera communiqué plus tard dans l’après-midi ou en début de soirée.

