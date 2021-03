Le comité de concertation qui doit faire le point sur l'épidémie en Belgique a commencé : enseignement , Horeca, plein air, ce qui est acté

Le Comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi en visioconférence à 15 heures. Initialement prévu vendredi prochain, le 26 mars, il a été avancé d’une semaine en raison de l’évolution inquiétante des chiffres de l’épidémie.

Au menu, une évaluation de la situation et le point sur les mesures prises et celles qui étaient envisagées pour les prochains jours et à partir du 1er avril.