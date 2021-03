Plus

Le Comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi en visioconférence à 15 heures. Initialement prévu vendredi prochain, le 26 mars, il a été avancé d’une semaine en raison de l’évolution inquiétante des chiffres de l’épidémie. Au menu, une évaluation de la situation et le point sur les mesures prises et celles qui étaient envisagées pour les prochains jours et à partir du 1er avril.

Ce qui est acté

L'objectif d'un retour en présentiel total pour l'enseignement au 19 avril, soit après le congé de Pâques, est maintenu. L'école reste la priorité numéro 1 des autorités politiques. Même topo pour l'Horeca au 1er mai : l'objectif de réouverture demeure bel et bien. Même le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, le confirmait hier à notre micro. Mais vu la situation épidémiologique tendue - "Nous sommes à la situation du 5 octobre", a ainsi déclaré un participant - des mesures supplémentaires sont attendues. Ainsi, il est acté que le plan "plein air" censé débuter au 1er avril est reporté. Pour le moment à une date indéterminée. Ca concerne donc, outre les activités en extérieur à 50 personnes, qu'elles concernent la culture, les cultes ou les évènements. La mesure vaut aussi pour les parcs d'attraction. Le retour à l'école avant le congé de Pâques est annulé. Le masque devra être porté par les élèves de 5e et 6e primaire, et ce dès ce lundi 22 mars. Une attention particulière sera apportée au "screening répétitif" tant des élèves que du personnel enseignant. Les autorités communautaires sont invités à présenter un plan "détaillé et incisif" concernant la détection de clusters. D'autres éléments sont en cours de discussion. Nous en parlerons lorsqu'ils feront, ou non, l'objet d'un accord politique. Un nouveau comité de concertation est prévu la semaine prochaine. Le Premier ministre Alexander De Croo organise un Facebook Live ce soir, à 20h "pour répondre aux questions des Belges".

Des trains vers la mer limités dès le 3 avril

C'est la mesure qui fera parler. Le comité de concertation a décidé qu'à partir du 3 avril et pendant, les sièges côté fenêtre seront les seuls à pouvoir être occupés par des personnes âgées de plus de 12 ans, dans les trains à destination des axes touristiques. Comprenez la mer. La capacité des trains vers la mer sera donc fortement limitée. Cette mesure a été très fortement discutée au sein du comité de concertation. Elle vise essentiellement à limiter le tourisme d'un jour vers la côte. C'était une demande forte du CD&V et elle a provoqué des débats vifs.

Plus de tests, plus de contrôles

C'est l'un des éléments centraux de codeco : à partir de ce lundi 22 mars, des tests antigéniques vont être massivement utilisés dans les secteurs dits à risque : les services publics de police, d'inspection, de poste, d'incendie, le 112, les douaniers. Pour ce qui concerne le secteur privé, la sélection se fera via les médecins-inspecteur d'hygiène, en concertation avec les gouverneurs de province.

1 images © Tous droits réservés