Le comité de concertation débute ce vendredi à 14h : l’interdiction des voyages non-essentiels au menu des discussions, de même que la détresse des jeunes

Le Comité de concertation qui se réunit ce vendredi après-midi discutera de l’interdiction des voyages non-essentiels. Les chiffres de l’épidémie peinent à se stabiliser. Le variant britannique du coronavirus inquiète les scientifiques et les autorités, car il se propage plus vite. Dans ce contexte, déconseiller les voyages non-essentiels ne suffit plus. Au sommet européen, ce jeudi, le Premier ministre, Alexander De Croo a plaidé pour l’interdiction des voyages non-essentiels. Il n’a pas rencontré d’objections de ses homologues. Rien n’empêche donc la Belgique d’avancer dans cette direction. En effet, du côté des autorités belges, on constate que "déconseiller vivement" les voyages à l’étranger ne suffit pas à décourager les Belges de le faire. L’intention est donc de passer à la vitesse supérieure pour éviter de connaître, en 2021, la même situation que celle rencontrée en 2020 après les vacances de Carnaval, à savoir une flambée des cas de contamination.

Vers un durcissement des conditions de quarantaine

Les autorités envisagent donc d’interdire les voyages non-essentiels hors Belgique du 31 janvier au 1er mars, soit pendant tout le mois de février. Sont surtout visés les voyages touristiques et récréatifs. Une liste de ce qui peut être considéré comme voyages "essentiels" devrait être communiquée. En cas de non-respect de l’interdiction, des sanctions devraient être prévues. Les règles et le suivi du respect de la quarantaine devraient être précisés et renforcés. ►►► Lire aussi : Voici les mesures politiques les plus efficaces pour lutter contre l’épidémie Il serait ainsi question d’allonger la quarantaine. Elle passerait de 7 à 10 jours. En effet, comme l’expliquait Herman Goossens, le Président de la Task force Covid, jeudi soir sur la Une TV, après 7 jours de contaminations, un tiers des patients continuent à présenter une charge virale importante.

De l’oxygène pour les plus jeunes ?

Les plus jeunes devraient aussi être au menu des discussions de ce Comité de concertation. L’intention serait de leur offrir plus de perspectives. Il est établi que les plus jeunes souffrent de la situation actuelle. Ils sont affectés par le confinement. Le Comité de concertation devrait prendre en compte la détresse et la souffrance psychique des jeunes. Des solutions pourraient être apportées sur le plan sportif. On pourrait réautoriser certaines activités en plein air pour les plus de 12 ans. Cela reste à confirmer.

JT du 20/01/2021, invité le Premier ministre, Alexandre De Croo

Le Premier ministre plaide pour une interdiction des voyages non essentiels - Alexander De Croo... Alexander De Croo était ce mercredi l’invité du journal télévisé de 19h30. Interrogé sur une possible interdiction des voyages non essentiels à l’étranger, Le Premier ministre a été clair : "Demain, il y a un sommet européen où du point de vue belge je vais mettre sur la table le fait qu'[on interdise] les voyages non essentiels, donc le tourisme, pendant la période des vacances de Carnaval."