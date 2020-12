Le Comité de concertation a démarré à 14h : quels sont les réels enjeux ?

Un nouveau comité de concertation se tient ce vendredi après-midi à 14 heures. C’est, une nouvelle fois, l’occasion de faire le point sur l es chiffres de l’épidémie de Coronavirus et sur l’adéquation des mesures sanitaires prises.

Déjà à l’époque, cela semblait illusoire. Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de " gestion " de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme.

Les représentants du gouvernement fédéral, des Régions et des Communautés se pencheront sur la situation épidémiologique, le dépistage, la vaccination et le contrôle de la quarantaine.

Interrogé jeudi après-midi à la Chambre, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, s’est montré clair : si la situation s’est considérablement améliorée depuis le mois d’octobre, le nombre de contaminations demeure trop élevé et aurait même tendance à repartir à la hausse en Flandre. Des assouplissements paraissent donc exclus, même pour les professions de contact (coiffeurs, instituts de beauté, etc.) qui ont manifesté à plusieurs reprises au cours des dix derniers jours et dont le cas a fait l’objet d’une étude particulière.