Le collège d'Harry Potter pour la princesse Elisabeth

Avant l’annonce officielle, le palais est resté très discret sur son intention d’envoyer la princesse Elisabeth étudier au Pays de Galles dès la rentrée prochaine. Eva, une jeune suissesse de 17 ans, se rappelle pourtant le jour où elle a vu passer des "gens importants", comme elle dit. C’était le roi et la reine, venus en repérage. Un peu plus tard, on lui annonça la nouvelle. Elle trouve cela très excitant de côtoyer une princesse. Patrick, étudiant boursier ougandais estime que c’est une grande opportunité pour la princesse pour connaitre des gens du monde réel.

Au fil des siècles, le site a toujours accueilli des hôtes prestigieux : Charlie Chaplin, John F. Kennedy et même le dramaturge Georges Bernard Shaw qui, sous le charme, dira que "c’est ce que dieu aurait construit s’il avait eu de l’argent". Plus tard, le roi des Pays-Bas, Willem Alexander et la princesse du Bhoutan y feront leur études. En découvrant le réfectoire, on se sent comme chez Harry Potter à Poudlard, l’école des sorciers.

Peu de princesses

La plupart des étudiants sont issus de la classe moyenne, quelques-uns proviennent de familles bourgeoises mais les princesses sont rares. Six étudiants sur dix sont boursiers. Il faut dire que l’année peut vite s’avérer impayable, elle coûte 34.000 euros ! Pour accéder au collège, ils doivent aussi réussir un examen d’entrée centré sur leur potentiel et leur engagement personnel. Leen provient d’Anvers, elle est la fille de réfugiés syriens. C’est son dévouement, sa détermination qui ont joué, nous confie-t-elle.

Le collège met l’accent sur l’éducation multiculturelle qui doit favoriser "la paix entre les peuples". Pour Henri, jeune étudiant de père bruxellois, "le haut niveau de diversité sur le campus, au quotidien, c’est un aspect crucial pour le futur". Si son camarade classe devient président de Russie et lui du Brésil, par exemple, et qu’il y a un conflit, ou un traité à signer, tout se passera bien car ils sont amis et ont été éduqués ensemble. Son professeur d’économie nous explique que tout est basé sur le partage des informations et des expériences. "Vous ne pouvez pas vivre dans votre bulle, on veut leur offrir un contexte global pour s’épanouir", conclue-t-il.

Prêts pour les meilleures universités!

Le collège compte plus de 350 élèves, 90 nationalités et prépare au bac international qui ouvre les portes des plus grandes universités. Le cursus est classique avec des maths, des sciences, du dessin, de la musique. Mais l’accent sera mis sur l’engagement personnel des étudiants : ils vont consacrer 250 heures par an au service des autres dans les centres pour réfugiés et dans les écoles avoisinantes.