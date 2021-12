"Le Codeco va plus loin que ce que nous avions conseillé" souligne le virologue Steven Van Gucht

La décision du Comité de concertation de fermer les théâtres et les cinémas à partir dimanche va plus loin que les recommandations des experts, a souligné mercredi soir le virologue Steven Van Gucht. "Ce n'était pour nous qu'un plan B", a-t-il déclaré sur la chaîne flamande VTM.

Selon lui, les experts pensent qu'une séance de cinéma était encore sûre. Ils éprouvent par contre plus d'appréhension envers les rencontres dans la sphère privée. "J'espère que les gens seront avertis à ce sujet (...) c'est là que se fera la grande différence", a-t-il ajouté. "C'est maintenant la période des réunions de famille et c'est là que réside le plus grand risque de contamination."