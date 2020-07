Le clin d'oeil de la Première Sophie Wilmès aux Belges: "1001 choses à faire en Belgique cet été. Même du kayak"

C'était devenu le symbole surréaliste de l’annonce du déconfinement dans un pays où il est roi (le surréalisme, pas encore le déconfinement): le kayak. Un palindrome (mot qui se lit dans les deux sens), mais surtout une des premières activités dont on avait annoncé qu'elle était officiellement et explicitement autorisée… au contraire des rassemblements en famille. Une décision qui avait aussitôt créé l’incompréhension sur les réseaux sociaux.... et beaucoup d'ironie

Le deconfinement commence le 4 mai en Belgique et une des seuls choses qui change c'est que maintenant on va pouvoir faire du tennis, du golf et du kayak, DU KAYAK

Et pourtant, ce n’est pas le politique qui avait pensé au kayak : dans leur rapport (qui avait fuité ), où les experts de l’Exit stratégie suggèrent une reprise partielle, ils plaidaient pour la réouverture des parcs et plaines de jeux… et le retour d’activités sportives extérieures comme le tennis, la pêche ou le golf et le kayak.