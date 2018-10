Le choix de Zakia Khattabi

La dernière fois qu’un membre du duo co-présidentiel d’Ecolo a quitté son poste avant la fin de son mandat, c’était Isabelle Durant. Cette dernière devenait, en 2009, députée européenne. C’est Sarah Turine qui avait alors succédé à l’ancienne ministre fédérale de la Mobilité. Tel avait été le choix du co-président de l’époque, Jean-Michel Javaux. Un choix personnel, non-sanctionné par un vote interne, manquant donc d’une certaine légitimité interne. Raison pour laquelle, en 2016, l’article 71 des statuts d’Ecolo a été modifié comme suit : "La démission ou la révocation d'un ou des deux coprésidents oblige à une nouvelle élection au suffrage universel des membres" (souligné par nous). Le départ de Patrick Dupriez oblige la co-présidente Zakia Khattabi à faire un choix. Celui sera avalisé, ou non, par un vote en assemblée générale le mardi 9 novembre. En matière de légitimité interne, on ne fait pas mieux. Ça, c’est pour la popotte interne typiquement Ecolo.

Un choix limité

Au niveau politique, les choix potentiels sont assez limités. Le futur co-président devra être un homme, habitant en Wallonie et membre du parti depuis six mois. Surtout, ce co-président devra être, de suite, opérationnel. On ne s’improvise pas (co-)président en un claquement de doigts et celui qui sera choisi sera nécessairement aux manettes lors des négociations en vue de former des majorités après le 26 mai prochain. Il faut donc de l’expérience, une force de travail, une bonne visibilité médiatique, une science des débats électoraux et disposer d’un appui fort au sein du parti.

Les mêmes noms reviennent en boucle : Jean-Michel Javaux, Stéphane Hazée, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Philippe Henry, voire Mathieu Daele.

Les deux derniers cités souffrent d’un petit (Henry) ou plus grand (Daele) manque de bouteille : Philippe Henry n’a pas marqué de son empreinte sa participation au gouvernement wallon 2009-2014, alors que Mathieu Daele, réelle promesse d’Ecolo et certainement un futur co-présidentiable d’ici 5 à 10 ans, est encore un peu "vert".

Jean-Michel Javaux, totalement improbable...

Jean-Michel Javaux, lui, est un vieux briscard. Confortablement réélu à la tête de sa commune, toujours aux manettes de Meusinvest, l’homme est, dit-on, disponible. Lui, ne dit rien. A l’inverse de Philippe Lamberts, le député européen, qui carbonise cette éventualité dans L’Echo : " Il faudra suivre la voie tracée par Khattabi et Dupriez, sans changer de cap, ce qui semble a priori éliminer Jean-Michel Javaux puisqu'il a choisi une autre ligne, créer E-Change, l'embryon d'un autre parti. " On se souviendra qu’en 2015, le premier citoyen d’Amay avait affublée Zakia Khattabi d’un surnom, "la baronne", ce que n’avait guère goûté l’Ixelloise (avant de s'en accommoder plus tard). Pas certain, malgré l’excellent pedigree de ce supporter invétéré du Standard de Liège, que "Jean-Mi" revienne aux manettes du parti. Surtout vu la ligne politique choisie par Ecolo, plus à gauche que de son temps. Ce n’est pas pour rien que l'homme s’est concentré sur sa commune et sur le développement économique de la province de Liège.

Il doit certainement penser que "c’est un peu excessif", mais Stéphane Hazée est vu par un certain nombre de militants Ecolo comme un co-président crédible, "un vrai génie de la politique" nous glisse l’une de ceux qui l’ont bien connu au siège du parti, lorsqu’il était directeur politique. La commission Publifin en a fait un membre en vue du Parlement wallon, lui qui ne jurait que par l’ombre, derrière Jean-Michel Javaux lors de la crise des 541 jours. La légende dit même qu’il a eu un rôle prépondérant dans le règlement de l’imbroglio BHV. A 42 ans – le même âge que Zakia Khattabi - il incarne une nouvelle génération d’écologistes. Son profil très wallon pourrait-il, néanmoins, jouer en sa défaveur ?

Georges Gilkinet fait, lui, offre de service, il ne s’en cache pas. Député fédéral avec désormais une certaine expérience, ce Namurois s’y verrait bien. Force de travail, connaissance des dossiers, assise médiatique, il ne lui manque peut-être pas grand-chose…

... Jean-Marc Nollet, bien plus réaliste

Reste Jean-Marc Nollet. A 48 ans, le chef de groupe à la Chambre coche toutes les cases : très expérimenté (deux fois ministre), une force de travail peu commune, une visibilité médiatique qui n’a guère d’égal dans son parti, du punch à revendre, une capacité à prendre des coups (et le photovoltaïque sera toujours l’occasion d’en recevoir) comme à en rendre (et Ecolo sera particulièrement visé après son succès aux communales), une certaine influence sur le parti ("il est celui qui pèse le plus sur les choix stratégiques" nous dit-on). Se pose également la question de l’avenir : voudrait-il/pourra-t-il briguer un troisième mandat de ministre, si la situation politique le permet, en mai prochain ? Si la réponse est négative, cet Hennuyer (comme le président du MR Olivier Chastel ou le futur candidat à la présidence du PS Paul Magnette) pourrait être très précieux dans les négociations qui s’ouvriront le 26 mai au soir.

Par ailleurs, que va faire Zakia Khattabi ? Restera-t-elle à la tête de son parti pour un deuxième mandat ? En choisissant un profil tel que celui de Jean-Marc Nollet, elle pourrait préparer sa sortie.

La co-présidente annoncera, par communiqué de presse, son choix en soirée. Elle ne s’exprimera pas, tout comme le candidat co-président.