Le Chirec ouvre une nouvelle clinique du stress et du burn-out à Bruxelles

Le groupe hospitalier Chirec ouvre une nouvelle clinique spécialisée dans le traitement du stress et du burn-out au sein du centre médical Europe-Lambermont, à Schaerbeek. Elle complète l'offre des hôpitaux bruxellois qui prennent déjà cette pathologie en charge.

D'après des statistiques du SPF Emploi, quelque 30% des travailleurs subissent un stress anormal durant leurs heures de travail et 10% présentent des signes de burn-out.

Dans ce contexte, "il s'avérait nécessaire de proposer une prise en charge de la gestion du stress et des burn-out", affirme le Chirec jeudi dans un communiqué.

L'équipe du centre médical Europe-Lambermont se compose de psychiatres, de psychologues, de divers thérapeutes et de coachs. Il s'agit de proposer une "offre globale d'écoute et de suivi", précise le Chirec. "Ceci permet d'orienter le patient vers une prise en charge adaptée, par une écoute attentive et un soutien individuel en fonction de chaque situation de stress, de conflit, de harcèlement ou de burn-out", ajoute-t-il.

Au sein du paysage hospitalier bruxellois, les CHU Brugman et Saint-Pierre notamment proposent également d'accompagner les personnes souffrant d'épuisement émotionnel.