Le chef de la Défense insiste : "On a besoin de plus d’argent"

Cela n’arrive pas tous les jours, le chef de la défense, le général Marc Compernol était l’invité de l’émission Jeudi en Prime. S’il a fait le déplacement, s’est exposé aux caméras, c’est avant tout pour demander des moyens supplémentaires pour l’armée.

Le général explique : "Pour le moment, on a eu des investissements en matériel avec 8 milliards de contrats signés en 2018. C’était nécessaire. Ça paraît beaucoup, mais si je vous dis que ça représente 1,5 fois la totalité des investissements de ces 30 dernières années, cela en dit beaucoup sur ces 30 années. On avait besoin de ces investissements mais ce n’est pas tout."

Pour le général, il n’y a pas que le matériel qui doit être amélioré à l’armée : "On a besoin de plus d’argent pour construire les infrastructures, pour avoir des mesures pour attirer des gens, pour le fonctionnement, donc il faut plus que les 9,2 milliards d’investissements prévus. Le désinvestissement depuis des années en infrastructures et en moyen d’entraînement, il faut aussi y travailler."

Pour le chef de la défense, ces investissements sont d’autant plus nécessaires que l’armée a de nombreux défis à relever : "Il y a quatre éléments importants. Les grands défis pour les années à venir, c’est de rester opérationnel, de pouvoir se déployer sur le terrain, d’augmenter notre capacité d’agir, comme c’est demandé par l’Europe et l’OTAN et comme cela se passe dans le monde. Il faut aussi introduire le nouveau matériel qui arrive et tout cela avec du personnel qui nous quitte en masse pour partir à la retraite."

Trouver de nouvelles recrues et se recentrer sur ses missions

Car l’armée doit aussi faire face à un manque de moyens humains, explique Marc Compernol : "On est en train de perdre pas mal de gens. 2000 chaque année, dont 1800 qui partent à la retraite et les autres qui partent pour d’autres raisons. Il va falloir compenser cela. A court terme, je pense qu’il faudra aussi engager des civils pour faire des missions qui ne sont pas militaires. Il faut travailler sur notre attractivité, un salaire convenable, les conditions de travail, de vie. Et au niveau du recrutement, allez chercher d’autres viviers." Si le général se montre créatif pour trouver de nouvelles recrues, pas question pour lui de remettre en place un service militaire obligatoire.

Le général plaide aussi pour un recentrage de l’armée sur ses missions. Il se montre critique sur la présence des militaires dans les rues de Belgique : "Notre mission est pour moi à l’extérieur de la Belgique. C’est vrai qu’on est les seuls à pouvoir déployer en très peu de temps des gens bien entraînés et formés […] Cela fait 5 ans qu’on est en rue, je trouve qu’après 5 ans le gouvernement aurait dû trouver une solution structurelle. Ce que l’on fait devient structurel alors qu’on n’est pas dimensionné et équipé pour cela, nos gens ne sont pas entraînés pour cela". Cette présence en rue a aussi un impact sur les jeunes recrues : "C’est une génération sur qui on va devoir veiller, faire un effort supplémentaire. Il y a une génération de jeunes sous-officiers, jeunes soldats pour qui la vie militaire, c’est être de garder la rue de la loi."

L’espoir d’être entendu

Reste que ces revendications ne sont pas neuves et ont déjà été répétées par ses prédécesseurs sans réel résultat. Mais pour le général Compernol, les chances d’être entendu sont aujourd’hui plus importantes : "J’espère que je parviendrai a expliqué au monde politique nos besoins. On est plus entendu maintenant qu’avant car la situation sécuritaire a changé. Avec les attentats, ça a attiré l’attention de la population sur le fait qu’il y a un problème sécuritaire. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les gens ne ressentaient pas le danger. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans le nord de l’Afrique, le terrorisme, l’occupation de l’Ukraine, les menaces de la Russie, les gens voient qu’il y a des enjeux sécuritaires."