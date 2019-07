Le chauffard qui a été pris en chasse par un policier lundi soir s’est rendu

L’automobiliste en direction duquel un policier à moto a fait feu lundi soir, dans une course-poursuite entre Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, s’est rendu à la police mardi matin, a déclaré Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. Il s’agit d’un jeune homme de 19 ans, déjà connu des services de justice, qui roulait avec des plaques volées. Une information judiciaire a été ouverte pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée et vol de plaques d’immatriculation. Par ailleurs, comme la procédure le veut, une enquête portera également sur les coups de feu tirés par le policier.

"La course-poursuite a débuté avenue Charles-Quint à Koekelberg, lundi vers 17h00. Un policier à moto a pris en chasse un véhicule qui n’a pas obtempéré aux injonctions. L’automobiliste est ensuite arrivé dans une rue en cul-de-sac et a fait marche arrière en manquant de toucher le policier", a expliqué Denis Goeman.

"Il a continué sa fuite et le policier a tiré à huit reprises dans sa direction, rue Omer Lepreux. Personne n’a été blessé", a-t-il indiqué. "Le véhicule du suspect a poursuivi sa course et a ensuite été retrouvé vide près de la station de métro Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean. Le suspect a pris la fuite à pied vers des garages, dans ce quartier qui est le sien. Mais il a été identifié grâce aux images des caméras de vidéo-surveillance et grâce à la description faite par le policier. Ce mardi matin, il s’est rendu au commissariat. Il s’agit de S.A., né en 2000 et déjà connu des services de police et de justice, mais pas spécialement pour des faits de roulage", a encore déclaré le porte-parole du parquet de Bruxelles.

"Une information judiciaire a été ouverte pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée et vol de plaques d’immatriculation. Le suspect est auditionné par les enquêteurs en ce moment. Par ailleurs, comme la procédure le veut, il y aura des investigations par rapport aux tirs."