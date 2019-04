Le chantier de la nouvelle liaison entre le Terminal Container d'Athus et la France lancé

Un chantier visant à pouvoir relier par le train, à la frontière franco-belge, le Terminal Container d'Athus ("TCA") et Mont-Saint-Martin, en France, a été lancé vendredi. Le TCA est considéré comme le premier "port sec" de Belgique. En 2018, il a vu transiter, grâce à la combinaison multimodale rail-route, près de 46.500 containers maritimes, en direction des ports de la Mer du Nord ou de la région Sarre/Lorraine/Luxembourg. Mais jusqu'à présent, les opérateurs ne bénéficient pas d'un accès direct vers la France.

Infrabel et l'Intercommunale Idelux (gestionnaire du site) portaient depuis de plusieurs années le projet d'une nouvelle liaison entre Athus et Mont-Saint-Martin.

"Ces travaux permettront au Terminal Container d'Athus de passer d'un statut de 'terminal' à celui de 'hub international', offrant des perspectives de développements économiques pour ce site de 16 hectares (qui emploie 49 personnes) et pour tout le Sud Luxembourg", soulignent Infrabel et Idelux dans un communiqué commun.

Les travaux prévoient le déplacement d'un passage à niveau, la modification d'une courbe et de voies existantes, la pose d'une nouvelle voie sur une distance de 875 mètres, la réalisation d'un pont et l'équipement de cette nouvelle voie et son raccordement au réseau ferroviaire.

Cette liaison fait partie des projets repris dans le plan stratégique pluriannuel d'investissement d'Infrabel. Elle est financée par le Fédéral à hauteur de 9,2 millions euros. La Région wallonne cofinance ces travaux à concurrence de 5,1 millions. Des subsides européens ainsi qu'une contribution d'Idelux (300.000 €) et de la SNCF Réseau viennent boucler le budget total de 20,2 millions euros. Les premiers trains empruntant cette nouvelle liaison sont attendus pour août 2020.



Belga