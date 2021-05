Le chant anti-sémite du joueur du Club Bruges Noa Lang condamné par plusieurs représentants politiques

Sur les réseaux sociaux, Georges-Louis Bouchez, président du MR et président des Francs Borains, a notamment réagi et attend une réaction du Club Bruges et de l’Union belge de football. "Associer l’ennemi juré aux juifs. Ivre ou pas. Je n’accepterai jamais cela, aussi en tant que président des Francs Borains. J’attends des explications et des excuses de Noa Lang et une sanction à la hauteur du @ClubBrugge et de la @RoyalBelgianFA", a-t-il écrit sur Twitter.

Egalement sur Twitter, la coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane a réagi pour condamner les actes du joueur brugeois. "Ces paroles scandées en toute impunité sont inacceptables. Il faut sanctionner fermement ces appels à la haine. La lutte contre l’antisémitisme doit se poursuivre dans le monde du football et dans la société", a-t-elle écrit.