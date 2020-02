Le cdH quitte la rue des Deux Eglises pour la rue du Commerce

Le cdH a mis en vente son siège historique de la rue des Deux Eglises à Bruxelles et va déménager non loin de là, dans un immeuble de la rue du Commerce, rapporte mardi "L'Echo".

Des six étages du grand bâtiment aux fenêtres oranges, énergivore et guère adapté à un parti qui a vu fondre ses effectifs, le cdH passera à un étage qui lui permettra de regrouper ses collaborateurs sur un plateau. Les négociations en vue de vendre le bâtiment de la rue des Deux Eglises n'ont pas encore abouti.

En septembre dernier, la RTBF annonçait le projet du parti de vendre son siège historique dans le but de trouver un bâtiment plus rationnel. Les responsables du parti expliquait alors: "Une réflexion est en cours. Mais trois options sont sur la table : vendre, louer ou procéder à une rénovation. Les différentes options ont leurs avantages et leurs inconvénients." Ce qui est certain, c’est que depuis la présidence de Maxime Prévot, le net recul aux derniers scrutins et l’annonce d’un grand chantier de réflexion autour du futur projet idéologique du parti, quitter le siège historique est une décision hautement symbolique, une forme de rupture avec le passé social-chrétien. L’occasion de se relancer à tout point de vue sur la scène politique francophone.