Le cdH garde la majorité absolue à Mouscron, Brigitte Aubert reste bourgmestre

Le cdH mouscronnois conserve ses 19 sièges au conseil communal avec 47,45% des voix. Brigitte Aubert, avec plus de 4500 voix, reste bourgmestre de Mouscron. Malgré la majorité absolue, les humanistes n'écartent pas la possibilité d'ouvrir le collège échevinal mais restent prudents sur la question. Le PS perd du terrain et passe de 10 à 6 sièges. Le MR maintient ses 5 élus et le PP obtient, pour la première fois, un siège au conseil communal. Ecolo confirme sa progression générale et gagne 3 élus.

Brigitte Aubert était devenue bourgmestre en septembre 2017 suite aux événements tragiques qui avaient secoué l'entité. Son prédécesseur, Alfred Gadenne, avait été assassiné en octobre l'année passée et l'échevin Damien Yzerbyt est également décédé pendant la précédente législature.