Le CD&V: un parti en crise, après sa défaite dimanche dernier

Le CD&V vient de vivre une semaine difficile. Dimanche dernier, il a à nouveau baissé fortement. Au parlement flamand, par exemple, le CD&V est passé de 20 à 15%. Et désormais, il n'est plus que la troisième formation politique au nord du pays, derrière la N-VA et le Vlaams Belang.

Et depuis, les attaques fusent sur les causes de l'échec entre les responsables du CD&V et ses piliers traditionnels, l'ACV, la CSC flamande et la Mutualité chrétienne. Les responsables du CD&V reprochent notamment à Marc Leemans, le président de la CSC, d'avoir appelé à voter pour d'autres partis.

Marc Leemans, n'a, il est vrai, jamais ménagé le gouvernement Michel et donc, par ce biais, visé le CD&V. Les chrétiens-démocrates flamands se défendent en rappelant que la touche sociale du gouvernement Michel, venait surtout d'eux. Ils rappellent aussi qu'ils se sont "battus" pour Arco. Mais bon, sans résultat. Et sur le plan économique, les affiliés de la CSC ont surtout retenu le saut d'index et l'allongement de l'âge légal de la pension dès 2025.

Le plus mauvais résultat du CDenV

Avec 15% des voix, le CD&V a obtenu son plus mauvais résultat électoral. Depuis 1946, l'érosion du parti n'a cessé. Au sortir de la deuxième guerre mondiale, il avait obtenu 56%. En 1950, il passe la barre des 60%. En 1965, les chrétiens-démocrates flamands " n'obtiennent plus" que 44%. En 1981, nouvelle chute à 32%.

Au début des années 90, ils passent sous la barre des 30%. Et, en 1999, le CVP, à l'époque, est relégué pour la première fois depuis 1958 dans l'opposition. Un véritable traumatisme pour un parti qui a toujours détenu en Flandre mais aussi à l'échelle belge, la plupart des principaux leviers. Le parti, dans l'opposition, fait alors de nouveaux choix, passant de CVP à CD&V sous la présidence de Stefaan De Clerck et il s'alliera à la petite N-VA sous la présidence d'Yves Leterme.

Grâce à ce cartel, le CD&V reprend des couleurs aux élections régionales de 2004 et en 2007, le cartel CD&V-N-VA obtient 29%. Une éclaircie, qui ne va pas durer. Car en 2008, la cartel explose. La N-VA reprend sa liberté et c'est le début d'une nouvelle dégringolade pour le CD&V. En 2010, les chrétiens-démocrates flamands obtiennent 17% pour 28 à la N-VA. En 2014, rebelote, le CD&V obtient 18% et la N-VA 32.

Et dimanche dernier, la N-VA a connu une chute mais le CD&V n'a pu en profiter. C'est le Vlaams Belang qui a été recherché les déçus de la N-VA.

Le CD&V va-t-il se retrouver dans l'opposition?

A l'heure actuelle, personne ne pourrait le dire. Si la N-VA maintient le Vlaams Belang sur la touche, ce qui est le plus probable, le CD&V pourrait à nouveau monter notamment dans la majorité au gouvernement flamand. Et si une quadripartite se mettait en place pour mettre la NVA sur la touche, le CD&V serait aussi indispensable.

Mais le parti est aujourd'hui en crise. Sa défaite n'était pas prévue dans les sondages. Wouter Beke, pourtant parfois pressenti comme premier ministre possible avant les élections, compte quitter la présidence du parti. Hilde Crevits, ministre sortante du gouvernement flamand, est citée pour le remplacer. Elle est ultra-populaire au sein du parti. En Flandre occidentale, elle a encore obtenu 130.000 voix de préférence et la baisse du parti n'y a pas dépassé les 2%. Et surtout, le CD&V y est redevenu le premier parti devant la N-VA. Une victoire symbolique.